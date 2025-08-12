UGREEN выпустила блок питания мощностью 500 Вт для одновременной зарядки шести устройств

UGREEN представила универсальный блок питания мощностью 500 Вт, рассчитанный на одновременную зарядку до шести устройств. Новинка может заменить несколько отдельных адаптеров и подходит для смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники.

Модель получила пять портов USB-C и один USB-A. Один из USB-C поддерживает зарядку до 240 Вт, что позволяет питать даже игровые ноутбуки. Остальные USB-C выдают до 100 Вт каждый, а USB-A — до 20 Вт.

Устройство работает по протоколу PD 3.1 и оснащено системой защиты от перегрева и перегрузки. При полной нагрузке мощность распределяется автоматически: 240 Вт на первый USB-C, по 60 Вт на остальные четыре USB-C и 20 Вт на USB-A.