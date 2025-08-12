UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв

UGREEN представила універсальний блок живлення потужністю 500 Вт, який розрахований на одночасну зарядку до шести пристроїв. Новинка може замінити кілька окремих адаптерів та підходить для смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої електроніки.

Модель отримала п’ять портів USB-C та один USB-A. Один із USB-C підтримує зарядку до 240 Вт, що дозволяє живити навіть ігрові ноутбуки. Інші USB-C видають до 100 Вт кожен, а USB-A – до 20 Вт.

Пристрій працює за протоколом PD 3.1 та оснащений системою захисту від перегріву та перевантаження. При повному навантаженні потужність розподіляється автоматично: 240 Вт на перший USB-C, по 60 Вт на решту чотирьох USB-C та 20 Вт на USB-A.