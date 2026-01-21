 

Ugreen MagFlo 2‑в‑1 — павер банк с MagSafe, подставкой и поддержкой Qi2

21.01.26

Ugreen MagFlo 2‑в‑1

 

Компания Ugreen анонсировала новую компактную станцию для магнитной зарядки небольших устройств по стандарту Qi2. Устройство под названием MagFlow 2-в-1 MagSafe ориентировано в первую очередь на пользователей iPhone 16 и iPhone 17, а также беспроводных наушников AirPods.

 

Конструкция и формат

 

MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена магнитной панелью для крепления смартфона и поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2. В разложенном состоянии открывается вторая зарядная площадка, предназначенная для аксессуаров, включая беспроводные наушники. Станция выполнена в складном формате, что позволяет уменьшить её размеры при переноске.

 

Мощность и поддержка Qi2

 

Устройство обеспечивает до 25 Вт магнитной зарядки для iPhone и до 5 Вт для наушников, позволяя заряжать два гаджета одновременно. Использование стандарта Qi2 обеспечивает более стабильное соединение и точное позиционирование смартфона за счёт усиленной магнитной фиксации.

 

Для ускоренной зарядки смартфона предусмотрено проводное подключение через порт USB-C. В комплекте предлагается плетёный кабель с поддержкой мощности до 100 Вт. В конструкции используется 16 магнитов с силой удержания до 7 Н, что снижает риск смещения смартфона при изменении угла наклона.

 

Аккумулятор встроенный в подставку

 

Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена встроенным аккумулятором ёмкостью 20 000 мА·ч и может использоваться в качестве внешнего аккумулятора. Поддерживается зарядка мощностью до 65 Вт через USB-C и до 10 Вт через USB-A.

 

Одной из особенностей стала цифровая индикация уровня заряда и текущей выходной мощности, которая заменяет традиционные светодиодные индикаторы и позволяет точнее отслеживать состояние устройства.

 

Габариты и дополнительные возможности

 

Размеры станции составляют примерно 14,8 × 8,1 × 4,15 см, вес — около 670 г. В сложенном виде устройство сопоставимо по размеру со смартфоном и помещается в сумку или карман. Конструкция позволяет регулировать угол наклона, что удобно для видеозвонков, просмотра контента и использования режима Always-On Display.

 

MagFlow оснащена системой защиты от перегрева, короткого замыкания и обнаружения посторонних предметов.

 

В Европе зарядная станция Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe доступна по цене €140.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
785
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
57
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2‑в‑1 — павер банк с MagSafe, подставкой и поддержкой Qi2  
Ugreen MagFlo 2‑в‑1

Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена магнитной панелью для крепления смартфона. В разложенном состоянии открывается вторая зарядная площадка

21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт часы, которые предупредят о риске заболеваний сердца   
Honor Watch GS 5

Honor Watch GS 5 сохранили характерный для линейки GS круглый дизайн, однако корпус стал заметно компактнее. Толщина часов составляет 9,9 мм, а вес — 26 г

21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2‑в‑1 — павер банк с MagSafe, подставкой и поддержкой Qi2
21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт часы, которые предупредят о риске заболеваний сердца
21.01.26 | 13.22
TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами
21.01.26 | 10.01
LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time
21.01.26 | 08.20
Стартовал предзаказ на смартфоны Oppo Reno15
21.01.26 | 07.30
Мобильные приложения загружают меньше, но тратят денег в них все больше
20.01.26 | 23.15
Пластик для 3D принтера: когда PETG лучше PLA и ABS – LBL
20.01.26 | 18.37
ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках
20.01.26 | 16.05
В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона
20.01.26 | 13.04
MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 — топовые процессоры для флагманских смартфонов
20.01.26 | 10.09
Rockstar запустила официальный маркетплейс модов для GTA Online и Red Dead Redemption 2
20.01.26 | 07.16
Продажи ПК выросли на 10 % несмотря на дефицит комплектующих
19.01.26 | 19.19
Google Translate будет выдавать по несколько вариантов перевода текста
19.01.26 | 16.25
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
19.01.26 | 13.20
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков