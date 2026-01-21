Ugreen MagFlo 2‑в‑1 — павер банк с MagSafe, подставкой и поддержкой Qi2

Компания Ugreen анонсировала новую компактную станцию для магнитной зарядки небольших устройств по стандарту Qi2. Устройство под названием MagFlow 2-в-1 MagSafe ориентировано в первую очередь на пользователей iPhone 16 и iPhone 17, а также беспроводных наушников AirPods.

Конструкция и формат

MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена магнитной панелью для крепления смартфона и поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2. В разложенном состоянии открывается вторая зарядная площадка, предназначенная для аксессуаров, включая беспроводные наушники. Станция выполнена в складном формате, что позволяет уменьшить её размеры при переноске.

Мощность и поддержка Qi2

Устройство обеспечивает до 25 Вт магнитной зарядки для iPhone и до 5 Вт для наушников, позволяя заряжать два гаджета одновременно. Использование стандарта Qi2 обеспечивает более стабильное соединение и точное позиционирование смартфона за счёт усиленной магнитной фиксации.

Для ускоренной зарядки смартфона предусмотрено проводное подключение через порт USB-C. В комплекте предлагается плетёный кабель с поддержкой мощности до 100 Вт. В конструкции используется 16 магнитов с силой удержания до 7 Н, что снижает риск смещения смартфона при изменении угла наклона.

Аккумулятор встроенный в подставку

Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена встроенным аккумулятором ёмкостью 20 000 мА·ч и может использоваться в качестве внешнего аккумулятора. Поддерживается зарядка мощностью до 65 Вт через USB-C и до 10 Вт через USB-A.

Одной из особенностей стала цифровая индикация уровня заряда и текущей выходной мощности, которая заменяет традиционные светодиодные индикаторы и позволяет точнее отслеживать состояние устройства.

Габариты и дополнительные возможности

Размеры станции составляют примерно 14,8 × 8,1 × 4,15 см, вес — около 670 г. В сложенном виде устройство сопоставимо по размеру со смартфоном и помещается в сумку или карман. Конструкция позволяет регулировать угол наклона, что удобно для видеозвонков, просмотра контента и использования режима Always-On Display.

MagFlow оснащена системой защиты от перегрева, короткого замыкания и обнаружения посторонних предметов.

В Европе зарядная станция Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe доступна по цене €140.