Ugreen MagFlo 2-в-1 – павер банк з MagSafe, підставкою та підтримкою Qi2  

Ugreen MagFlo 2-в-1 – павер банк з MagSafe, підставкою та підтримкою Qi221.01.26
Компанія Ugreen анонсувала нову компактну станцію для магнітного заряджання невеликих пристроїв за стандартом Qi2. Пристрій під назвою MagFlow 2-в-1 MagSafe орієнтований насамперед на користувачів iPhone 16 та iPhone 17, а також бездротових навушників AirPods.
Конструкція та формат
MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена магнітною панеллю для кріплення смартфона та підтримує бездротову зарядку за стандартом Qi2. У розкладеному стані відкривається другий зарядний майданчик, призначений для аксесуарів, включаючи бездротові навушники. Станція виконана у доладному форматі, що дозволяє зменшити її розміри при перенесенні.
Потужність та підтримка Qi2
Пристрій забезпечує до 25 Вт магнітної зарядки для iPhone та до 5 Вт для навушників, дозволяючи заряджати два гаджети одночасно. Використання стандарту Qi2 забезпечує більш стабільне з’єднання та точне позиціонування смартфона за рахунок посиленої магнітної фіксації.
Для прискореної зарядки смартфона передбачено дротове підключення через USB-C. У комплекті пропонується плетений кабель із підтримкою потужності до 100 Вт. У конструкції використовується 16 магнітів із силою утримання до 7 Н, що знижує ризик усунення смартфона при зміні кута нахилу.
Акумулятор вбудований у підставку
Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe оснащена вбудованим акумулятором ємністю 20 000 мА·год і може використовуватися як зовнішній акумулятор. Підтримується заряджання потужністю до 65 Вт через USB-C та до 10 Вт через USB-A.
Однією з особливостей стала цифрова індикація рівня заряду та поточної вихідної потужності, яка замінює традиційні світлодіодні індикатори та дозволяє точніше відстежувати стан пристрою.
Габарити та додаткові можливості
Розміри станції становлять приблизно 14,8 × 8,1 × 4,15 см, вага — близько 670 г. У складеному вигляді пристрій можна порівняти за розміром зі смартфоном і поміщається в сумку або кишеню. Конструкція дозволяє регулювати кут нахилу, що зручно для відеодзвінків, перегляду контенту та використання режиму Always-On Display.
MagFlow оснащена системою захисту від перегріву, короткого замикання та виявлення сторонніх предметів.
У Європі зарядна станція Ugreen MagFlow 2-в-1 MagSafe доступна за ціною 140 євро.
