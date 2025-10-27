У Microsoft новый виртуальный ассистент Mico, последователь мистера Скрепка27.10.25
Microsoft представила нового виртуального персонажа Mico, предназначенного для голосового режима Copilot. Разработку представляют как современную интерпретацию некогда известного помощника Clippy из пакета Microsoft Office. Персонаж реагирует на высказывания пользователя в реальном времени, показывая эмоции с помощью мимики и анимации.
Как отметил Джейкоб Андреу, вице-президент Microsoft AI по продуктам и развитию, главная цель Mico — сделать общение с Copilot более естественным. По его словам, технологии должны отходить на второй план, а пользователь взаимодействует с «маленьким сияющим объектом», с которым может сформировать определенную эмоциональную связь.
Пока Mico доступен только в США, анимация активируется автоматически при общении голосом. Ассистент работает на основе обновленной системы памяти, способной фиксировать информацию о пользователе и его задачах, что обеспечивает контекстную поддержку при дальнейших взаимодействиях.
Microsoft также вводит режим Learn Live, при котором Mico выполняет функции интерактивного наставника. Персонаж помогает разбирать образовательные темы, используя визуальные подсказки и виртуальную доску. Компания ориентирует эту возможность, прежде всего, на студентов и людей, которые изучают иностранные языки.
Зачем Microsoft новый ассистент
Запуск Mico является частью более широкой стратегии формирования узнаваемой «личности» Copilot. Ранее руководитель Microsoft AI Мустафа Сулейман сообщал, что ассистент будет иметь постоянные черты и даже собственную виртуальную комнату.
Новый персонаж также появился в рекламной кампании Microsoft, позиционирующей Windows 11 как операционную систему, с которой можно разговаривать. Компания рассчитывает, что Mico поможет пользователям легче адаптироваться к взаимодействию с искусственным интеллектом, хотя признает: убедить людей в естественности разговоров с компьютером будет непросто.
Андреу отметил, что в Mico заложена пасхалка, напоминающая о Clippy. Если быстро и многократно прикасаться к персонажу, появляется особая реакция — своеобразный «привет» из прошлого.
До этого Microsoft тестировала экспериментальную функцию Copilot Portraits, которая позволяет пользователям выбирать для Copilot анимированные лица, расширяя варианты персонализации виртуального помощника.
