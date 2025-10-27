У Microsoft новий віртуальний асистент Mico, послідовник містера Скріпки

Майкрософт представила нового віртуального персонажа Mico, призначеного для голосового режиму Copilot. Розробку представляють як сучасну інтерпретацію колись відомого помічника Clippy із пакета Microsoft Office. Персонаж реагує на висловлювання користувача у реальному часі, показуючи емоції за допомогою міміки та анімації.

Як зазначив Джейкоб Андреу, віце-президент Microsoft AI з продуктів та розвитку, головна мета Mico — зробити спілкування з Copilot природнішим. За його словами, технології повинні відходити на другий план, а користувач взаємодіє з “маленьким сяючим об’єктом”, з яким може сформувати певний емоційний зв’язок.

Поки Mico доступний лише у США, анімація активується автоматично під час спілкування голосом. Асистент працює на основі оновленої системи пам’яті, здатної фіксувати інформацію про користувача та його завдання, що забезпечує контекстну підтримку при подальших взаємодіях.

Microsoft також вводить режим Learn Live, коли Mico виконує функції інтерактивного наставника. Персонаж допомагає розбирати освітні теми, використовуючи візуальні підказки та віртуальну дошку. Компанія орієнтує цю можливість насамперед на студентів та людей, які вивчають іноземні мови.

Для чого Microsoft новий асистент

Запуск Mico є частиною ширшої стратегії формування відомої “особистості” Copilot. Раніше керівник Microsoft AI Мустафа Сулейман повідомляв, що асистент матиме постійні риси та навіть власну віртуальну кімнату.

Новий персонаж також з’явився в рекламній кампанії Microsoft, яка позиціонує Windows 11 як операційну систему, з якою можна розмовляти. Компанія розраховує, що Mico допоможе користувачам легше адаптуватися до взаємодії зі штучним інтелектом, хоча визнає: переконати людей у ​​природності розмов із комп’ютером буде непросто.

Андреу зазначив, що в Mico закладено пасхалку, що нагадує про Clippy. Якщо швидко і багаторазово торкатися персонажа, з’являється особлива реакція — своєрідний «привіт» з минулого.

До цього Microsoft тестувала експериментальну функцію Copilot Portraits, що дозволяє користувачам вибирати для Copilot анімовані особи, розширюючи варіанти персоналізації віртуального помічника.