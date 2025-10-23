Toyota Land Cruiser FJ получил ретро-дизайн, полный привод и будет продаваться в Украине23.10.25
Toyota официально представила новый компактный внедорожник Land Cruiser FJ – модель, которую фанаты бренда ждали несколько лет. Это не просто стильный SUV, а настоящий младший брат легендарного Land Cruiser, созданный для бездорожья, но в компактном формате.
Toyota Land Cruiser FJ сохранил дух классических моделей Toyota: квадратные формы, массивные бамперы, вертикальные задние стойки и мотивы FJ Cruiser 2000-х годов. Длина авто – 4,575 м, ширина – 1,855 м, высота – 1,96 м, колесная база – 2,58 м. По габаритам это типичный компактный внедорожник (C-SUV), но с «серьезной начинкой».
Ретро-облик с современной техникой
Модель построена на рамной платформе IMV, предусматривающей продольное расположение двигателя и привод 4WD Part-Time с жестким подключением передней оси. Под капотом – 2,7-литровый бензиновый мотор на 163 л.с., работающий с 6-ступенчатым «автоматом».
Toyota обещает клиренс и ход подвески на уровне Land Cruiser 70, а также практичную конструкцию кузова: например, угловые элементы переднего бампера легко заменяются после повреждений на бездорожье.
Предусмотрены две версии дизайна, отличающиеся оптикой и формой бампера. Кроме того, покупатели смогут добавить аксессуары для путешествий – шноркель, крышный багажник и т.д. Именно поэтому обозначение FJ (Freedom&Joy) отражает суть модели: свобода движения и удовольствие от приключений.
Интерьер Land Cruiser FJ сочетает современную архитектуру с практичностью: минимум блеска, максимум функциональности. Внутри – два экрана, руль от Land Cruiser Prado, большие кнопки и массивные элементы управления. Передняя панель сделана низкой для лучшего обзора во время движения по бездорожью.
Расположение руля – правое, ведь модель ориентирована на рынок Азии, где старт продаж запланирован на начало или середину 2026 года.
Будет ли Land Cruiser FJ в Украине?
К сожалению, Toyota Украина уже подтвердила, что новый FJ официально не появится у дилеров. Однако учитывая популярность классических внедорожников бренда, эта модель могла бы пользоваться спросом и на нашем рынке.
Toyota Land Cruiser FJ – это ретро-вдохновенный, но технически современный внедорожник, возвращающий философию “меньше размера – больше сути”, оставаясь верным ДНК Land Cruiser.
