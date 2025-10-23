Toyota Land Cruiser FJ отримав ретро-дизайн, повний привід і продаватиметься в Україні

Toyota офіційно представила новий компактний позашляховик Land Cruiser FJ – модель, на яку фанати бренду чекали кілька років. Це не просто стильний SUV, а справжній молодший брат легендарного Land Cruiser, створений для бездоріжжя, але у компактному форматі.

Toyota Land Cruiser FJ зберіг дух класичних моделей Toyota: квадратні форми, масивні бампери, вертикальні задні стійки та мотиви FJ Cruiser 2000-х років. Довжина авто – 4,575 м, ширина – 1,855 м, висота – 1,96 м, колісна база – 2,58 м. За габаритами це типовий компактний позашляховик (C-SUV), але з “серйозною начинкою”.

Ретро-зовнішність із сучасною технікою

Модель побудована на рамній платформі IMV, що передбачає поздовжнє розташування двигуна та привід 4WD Part-Time з жорстким підключенням передньої осі. Під капотом – 2,7-літровий бензиновий мотор на 163 к.с., що працює з 6-ступінчастим “автоматом”.

Toyota обіцяє кліренс та хід підвіски на рівні Land Cruiser 70, а також практичну конструкцію кузова: наприклад, кутові елементи переднього бампера легко замінюються після пошкоджень на бездоріжжі.

Передбачені дві версії дизайну, що відрізняються оптикою та формою бампера. Крім того, покупці зможуть додати аксесуари для подорожей – шноркель, даховий багажник тощо. Саме тому позначення FJ (Freedom&Joy) відображає суть моделі: свобода руху та задоволення від пригод.

Інтер’єр Land Cruiser FJ поєднує сучасну архітектуру з практичністю: мінімум блиску, максимум функціональності. Усередині – два екрани, кермо від Land Cruiser Prado, великі кнопки та потужні елементи управління. Передня панель зроблена низькою для кращого огляду під час бездоріжжя.

Розташування керма – праве, адже модель орієнтована на ринок Азії, де старт продажів запланований на початок чи середину 2026 року.

Чи буде Land Cruiser FJ в Україні?

Toyota Україна вже підтвердила, що новий FJ офіційно не з’явиться у дилерів. Однак з огляду на популярність класичних позашляховиків бренду, ця модель могла б мати попит і на нашому ринку.

Toyota Land Cruiser FJ – це ретро-натхненний, але технічно сучасний позашляховик, який повертає філософію “менше розміру – більше суті”, залишаючись вірним ДНК Land Cruiser.