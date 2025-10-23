Toyota Land Cruiser FJ отримав ретро-дизайн, повний привід і продаватиметься в Україні23.10.25
Toyota офіційно представила новий компактний позашляховик Land Cruiser FJ – модель, на яку фанати бренду чекали кілька років. Це не просто стильний SUV, а справжній молодший брат легендарного Land Cruiser, створений для бездоріжжя, але у компактному форматі.
Toyota Land Cruiser FJ зберіг дух класичних моделей Toyota: квадратні форми, масивні бампери, вертикальні задні стійки та мотиви FJ Cruiser 2000-х років. Довжина авто – 4,575 м, ширина – 1,855 м, висота – 1,96 м, колісна база – 2,58 м. За габаритами це типовий компактний позашляховик (C-SUV), але з “серйозною начинкою”.
Ретро-зовнішність із сучасною технікою
Модель побудована на рамній платформі IMV, що передбачає поздовжнє розташування двигуна та привід 4WD Part-Time з жорстким підключенням передньої осі. Під капотом – 2,7-літровий бензиновий мотор на 163 к.с., що працює з 6-ступінчастим “автоматом”.
Toyota обіцяє кліренс та хід підвіски на рівні Land Cruiser 70, а також практичну конструкцію кузова: наприклад, кутові елементи переднього бампера легко замінюються після пошкоджень на бездоріжжі.
Передбачені дві версії дизайну, що відрізняються оптикою та формою бампера. Крім того, покупці зможуть додати аксесуари для подорожей – шноркель, даховий багажник тощо. Саме тому позначення FJ (Freedom&Joy) відображає суть моделі: свобода руху та задоволення від пригод.
Інтер’єр Land Cruiser FJ поєднує сучасну архітектуру з практичністю: мінімум блиску, максимум функціональності. Усередині – два екрани, кермо від Land Cruiser Prado, великі кнопки та потужні елементи управління. Передня панель зроблена низькою для кращого огляду під час бездоріжжя.
Розташування керма – праве, адже модель орієнтована на ринок Азії, де старт продажів запланований на початок чи середину 2026 року.
Чи буде Land Cruiser FJ в Україні?
Toyota Україна вже підтвердила, що новий FJ офіційно не з’явиться у дилерів. Однак з огляду на популярність класичних позашляховиків бренду, ця модель могла б мати попит і на нашому ринку.
Toyota Land Cruiser FJ – це ретро-натхненний, але технічно сучасний позашляховик, який повертає філософію “менше розміру – більше суті”, залишаючись вірним ДНК Land Cruiser.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Toyota Land Cruiser FJ отримав ретро-дизайн, повний привід і продаватиметься в Україні Toyota
Toyota Land Cruiser FJ зберіг дух класичних моделей Toyota: квадратні форми, масивні бампери, вертикальні задні стійки та мотиви FJ Cruiser 2000-х років
Робот-пилосос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 долає пороги до 40 мм Xiaomi розумний будинок
Xiaomi представила новий робот-пилосос Mijia Robot Vacuum Mop 5, що вже з’явився у продажу в Китаї
Toyota Land Cruiser FJ отримав ретро-дизайн, повний привід і продаватиметься в Україні
Робот-пилосос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 долає пороги до 40 мм
OpenAI представила ChatGPT Atlas – браузер із вбудованим ШІ
Samsung Galaxy XR – перша гарнітура змішаної реальності зі спеціальною ОС Android XR
В Україні створили мережу музеїв віртуальної реальності VR KOLO
Uklon додасть автоматичні чайові водіям
Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря
Apple все ще найдорожча компанія, а Nvidia найбільш швидкозростаюча по капіталізації
Razer Phantom White – серія ігрових пристроїв у прозорому корпусі
Десктопна версія Facebook Messenger для Windows та MacOS припинить роботу у грудні 2025 року
ШІ вбиває Вікіпедію: відвідуваність впала в рази