 

Toyota GR GT и GR GT3 получат двигатели V8 и более 640 л.с.

09.12.25

Toyota GR GT

 

Toyota официально представила свой новый спорткар GR GT и его автоспортивную версию GR GT3, уже долгое время обсуждавшиеся в сети и предназначенные для конкуренции с Mercedes-AMG GT и участия в гонке серии GT3.

 

Дорожный Toyota GR GT построен на специально разработанной алюминиевой раме с кузовом из углепластиковых панелей. Toyota пока не подтвердила все технические характеристики, но сообщила, что масса автомобиля составит 1750 кг или меньше, а распределение веса – 45:55. Длина машины равна 4820 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1195 мм, а колесная база – 2725 мм.

 

Двигатель и параметры Toyota GR GT

 

Toyota GR GT

 

Спорткар получил новый 4-литровый битурбо V8 с системой смазки с сухим картером, сочетающийся с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, разработанной специально для этой модели. Привод задний. Мощность двигателя составляет по меньшей мере 641 л.с., а крутящий момент – от 850 Н⋅м, при этом V8 дополнен электромотором для улучшения отклика и динамики.

 

Дизайн GR GT отличается большим капотом, тонкими фарами и приподнятым профилем кузова, что подчеркивает его спортивное происхождение. Автомобиль стоит на 20-дюймовых колесах с шинами 265/35 спереди и 325/30 сзади, карбон-керамический тормоз установлен на всех колесах, а подвеска выполнена по схеме двойных рычагов. Toyota пока не предоставляет официальные данные о динамике, однако максимальная скорость обещана на уровне 320 км/ч и выше.

 

Салон совмещает красную кожу и алькантару. Цифровая приборная панель получила уникальную графику, руль украшен брендингом GR, за ним расположены подрулевой лепестки переключения передач, а справа находится большой дисплей мультимедийной системы.

 

Toyota отмечает, что GR GT и GR GT3 еще находятся в стадии разработки, поэтому финальные характеристики могут измениться. Цена новинки пока не объявлена, а поставки планируются в 2027 году.

 

Toyota GR GT3


