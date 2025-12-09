Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.

Toyota офіційно представила свій новий спорткар GR GT та його автоспортивну версію GR GT3, які вже тривалий час обговорювалися в мережі та призначені для конкуренції з Mercedes-AMG GT та участі у гонці серії GT3.

Дорожній Toyota GR GT побудований на спеціально розробленій алюмінієвій рамі з кузовом із вуглепластикових панелей. Toyota поки не підтвердила всіх технічних характеристик, але повідомила, що маса автомобіля складе 1750 кг або менше, а розподіл ваги – 45:55. Довжина машини дорівнює 4820 мм, ширина – 2000 мм, висота – 1195 мм, а колісна база – 2725 мм.

Двигун та параметри Toyota GR GT

Спорткар отримав новий 4-літровий бітурбо V8 із системою мастила із сухим картером, що поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, розробленою спеціально для цієї моделі. Привід задній. Потужність двигуна становить щонайменше 641 к.с., а момент, що крутить, – від 850 Н⋅м, при цьому V8 доповнений електромотором для поліпшення відгуку та динаміки.

Дизайн GR GT відрізняється великим капотом, тонкими фарами та піднятим профілем кузова, що підкреслює його спортивне походження. Автомобіль стоїть на 20-дюймових колесах з шинами 265/35 спереду і 325/30 ззаду, карбон-керамічний гальмо встановлено на всіх колесах, а підвіска виконана за схемою подвійних важелів. Toyota поки не надає офіційних даних про динаміку, проте максимальна швидкість обіцяна на рівні 320 км/год і вище.

Салон поєднує червону шкіру та алькантару. Цифрова панель приладів отримала унікальну графіку, кермо прикрашене брендингом GR, за ним розташовані підрульової пелюстки перемикання передач, а праворуч знаходиться великий дисплей мультимедійної системи.

Toyota зазначає, що GR GT та GR GT3 ще перебувають у стадії розробки, тому фінальні характеристики можуть змінитися. Ціна новинки поки не оголошена, а постачання планується у 2027 році.