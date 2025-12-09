Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.09.12.25
Toyota офіційно представила свій новий спорткар GR GT та його автоспортивну версію GR GT3, які вже тривалий час обговорювалися в мережі та призначені для конкуренції з Mercedes-AMG GT та участі у гонці серії GT3.
Дорожній Toyota GR GT побудований на спеціально розробленій алюмінієвій рамі з кузовом із вуглепластикових панелей. Toyota поки не підтвердила всіх технічних характеристик, але повідомила, що маса автомобіля складе 1750 кг або менше, а розподіл ваги – 45:55. Довжина машини дорівнює 4820 мм, ширина – 2000 мм, висота – 1195 мм, а колісна база – 2725 мм.
Двигун та параметри Toyota GR GT
Спорткар отримав новий 4-літровий бітурбо V8 із системою мастила із сухим картером, що поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, розробленою спеціально для цієї моделі. Привід задній. Потужність двигуна становить щонайменше 641 к.с., а момент, що крутить, – від 850 Н⋅м, при цьому V8 доповнений електромотором для поліпшення відгуку та динаміки.
Дизайн GR GT відрізняється великим капотом, тонкими фарами та піднятим профілем кузова, що підкреслює його спортивне походження. Автомобіль стоїть на 20-дюймових колесах з шинами 265/35 спереду і 325/30 ззаду, карбон-керамічний гальмо встановлено на всіх колесах, а підвіска виконана за схемою подвійних важелів. Toyota поки не надає офіційних даних про динаміку, проте максимальна швидкість обіцяна на рівні 320 км/год і вище.
Салон поєднує червону шкіру та алькантару. Цифрова панель приладів отримала унікальну графіку, кермо прикрашене брендингом GR, за ним розташовані підрульової пелюстки перемикання передач, а праворуч знаходиться великий дисплей мультимедійної системи.
Toyota зазначає, що GR GT та GR GT3 ще перебувають у стадії розробки, тому фінальні характеристики можуть змінитися. Ціна новинки поки не оголошена, а постачання планується у 2027 році.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с. Toyota автомобіль
Toyota GR GT отримав новий 4-літровий бітурбо V8 із системою мастила із сухим картером, що поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою
Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг захист смартфон
Смартфон Doogee V Max LR оснащений 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Встановлено процесор MediaTek Dimensity 7300
Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.
Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг
Amazon анонсувала нові електронні книги Kindle Scribe та перший кольоровий Kindle Scribe Colorsoft
Apple і Samsung зайняли топ-10 смартфонів у 4-му кварталі 2025 року
Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда
Microsoft змінить дизайн меню Виконати вперше за 30 років
В Android з’явиться можливість позначити дзвінок як важливий
ЄС оштрафував соціальну мережу X на €120 мільйонів
Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя
Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю
Гру DOOM запустили в проектувальнику друкованих плат