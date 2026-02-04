Топ 10 смартфонов 2025 года по данным Counterpoint: 7 iPhone и 3 Samsung    

Топ 10 смартфонов 2025 года по данным Counterpoint: 7 iPhone и 3 Samsung04.02.26
По данным Counterpoint Research, Apple продолжает доминировать на мировом рынке смартфонов. В рейтинге 10 самых популярных моделей 2025 года первые четыре места заняли iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max. Такая ситуация повторяет тенденцию 2024 года.
В общей сложности Apple и Samsung поделили между собой все 10 мест в рейтинге, на которые пришлось 19% от совокупных продаж смартфонов в 2025 году. Это уже четвертый год подряд, когда эти бренды удерживают лидерство, не оставляя шансов другим производителям.
Серия iPhone 17, выпущенная в сентябре 2025 года, продемонстрировала на 16% более высокие продажи за первый полный квартал по сравнению с предшественником, благодаря высокому спросу в США, Китае и Западной Европе. Наибольший успех имела базовая модель, которая поднялась на три строчки по сравнению с iPhone 16. Росту продаж способствовали обновление дисплея до 120 Гц, увеличен базовый объем памяти до 256 ГБ, а также доступен iPhone 16e за $599.
Среди Android-смартфонов самым популярным стал бюджетный Samsung Galaxy A16 5G, тогда как флагман Galaxy S25 Ultra занял девятое место во второй раз. Продажи Galaxy S25 Ultra в Японии выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.
Аналитики Counterpoint прогнозируют, что в 2026 году премиальные флагманские модели еще больше укрепят свое присутствие на рынке, ведь рост цен на память оказывает значительное влияние на устройства начального и среднего сегментов.
