Топ 10 смартфонів 2025 року за даними Counterpoint: 7 iPhone та 3 Samsung    

Топ 10 смартфонів 2025 року за даними Counterpoint: 7 iPhone та 3 Samsung04.02.26
За даними Counterpoint Research, Apple продовжує домінувати на світовому ринку смартфонів. У рейтингу 10 найпопулярніших моделей 2025 року перші чотири місця посіли iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro та iPhone 17 Pro Max. Така ситуація повторює тенденцію 2024 року.
Загалом Apple та Samsung поділили між собою всі 10 місць у рейтингу, на які припало 19% від сукупного продажу смартфонів у 2025 році. Це вже четвертий рік поспіль, коли ці бренди тримають лідерство, не залишаючи шансів іншим виробникам.
Серія iPhone 17, випущена у вересні 2025 року, продемонструвала на 16% вищий продаж за перший повний квартал порівняно з попередником завдяки високому попиту в США, Китаї та Західній Європі. Найбільший успіх мала базова модель, яка піднялася на три рядки в порівнянні з iPhone 16. Зростанню продажів сприяли оновлення дисплея до 120 Гц, збільшений базовий обсяг пам’яті до 256 ГБ, а також доступний iPhone 16e за $599.
Серед Android-смартфонів найпопулярнішим став бюджетний Samsung Galaxy A16 5G, тоді як флагман Galaxy S25 Ultra зайняв дев’яте місце вдруге. Продажі Galaxy S25 Ultra у Японії зросли більш ніж утричі порівняно з минулим роком.
Аналітики Counterpoint прогнозують, що у 2026 році преміальні флагманські моделі ще більше зміцнять свою присутність на ринку, адже зростання цін на пам’ять значно впливає на пристрої початкового та середнього сегментів.
Представлені смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G – захист IP69K, великі акумулятори та 200 Мп-камери Realme смартфон
Realme представила смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G. При створенні інженери зробили ставку на дизайн, автономність і підвищену автономність.
