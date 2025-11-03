Тонкий смартфон Motorola Edge 70 на Snapdragon 7 Gen 4 имеет хорошую автономность

Компания Motorola официально представила свой новый смартфон Edge 70, ставший глобальной версией модели X70 Air, ранее доступной только на китайском рынке. Устройство уже появилось на европейских сайтах Motorola, в частности, в Польше и Германии, что фактически подтверждает начало его международных продаж.

Дизайн и дисплей

Главной особенностью Motorola Edge 70 является сверхтонкий корпус — его толщина составляет всего 6 мм, при весе 159 г, что на 20 г меньше, чем у предыдущего Edge 60. При таких параметрах это один из самых тонких смартфонов в мире. Высота корпуса составляет 160 мм, ширина – 74 мм.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет сертификацию Pantone, что гарантирует высокую точность цветопередачи и сбалансированное воспроизведение оттенков.

Материалы корпуса

Motorola Edge 70 предлагается в трех фирменных цветах Pantone — Gadget Grey, Lilly Pad и Bronze Green. Задняя панель изготовлена ​​из нейлона с приятной текстурой, рамка изготовлена ​​из авиационного алюминия, а фронтальную часть защищает стекло Gorilla Glass 7i. Смартфон отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD 810H, что свидетельствует о повышенной устойчивости к воздействию внешних факторов.

Производительность и автономность

Новинка работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 4, дополненном 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища. Несмотря на минимальную толщину корпуса, смартфон получил аккумулятор емкостью 4800 мА·год, что больше, чем у некоторых конкурентов подобного формата.

Motorola заявляет, что устройство обеспечивает до 29 часов просмотра видео, 66 часов прослушивания музыки, 8 часов записи в 4K и 10 часов активного использования соцсетей. Европейский сертификат энергоэффективности подтверждает общий показатель автономности на уровне около 50 часов.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. Работает устройство под управлением Android 16 с фирменным интерфейсом Motorola.

Камеры

Основная камера состоит из двух модулей:

50 Мп (f/1.8, 24 мм) — главный сенсор;

50 Мп (f/2.0, 12 мм) — сверхширокоугольный объектив.

Фронтальная камера также получила сенсор на 50 Мп, что подчеркивает ориентацию устройства на мобильную съемку высокого качества.

Цена и комплектация

Motorola Edge 70 доступен в единой конфигурации 12+512 ГБ по цене €800. Для покупателей предусмотрен подарок на выбор – тег Moto Tag, наушники Moto Buds Loop, фитнес-часы Moto Watch Fit или зарядное устройство TurboPower 68W.

Выход Edge 70 обозначает стремление Motorola укрепить позиции в премиальном сегменте смартфонов, предлагая устройство, сочетающее элегантный дизайн, высокую производительность.