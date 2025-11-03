Тонкий смартфон Motorola Edge 70 на Snapdragon 7 Gen 4 має гарну автономність.

Компанія Motorola офіційно представила свій новий смартфон Edge 70, який став глобальною версією моделі X70 Air, раніше доступною лише на китайському ринку. Пристрій вже з’явився на європейських сайтах Motorola, зокрема, у Польщі та Німеччині, що фактично підтверджує початок його міжнародних продажів.

Дизайн та дисплей

Головною особливістю Motorola Edge 70 є надтонкий корпус – його товщина складає всього 6 мм, при вазі 159 г, що на 20 г менше, ніж у попереднього Edge 60. При таких параметрах це один із найтонших смартфонів у світі. Висота корпусу складає 160 мм, ширина – 74 мм.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Екран має сертифікацію Pantone, що гарантує високу точність кольору та збалансоване відтворення відтінків.

Матеріали корпусу

Motorola Edge 70 пропонується у трьох фірмових кольорах Pantone – Gadget Grey, Lilly Pad та Bronze Green. Задня панель виготовлена ​​з нейлону з приємною текстурою, рамка виготовлена ​​з авіаційного алюмінію, а фронтальну частину захищає скло Gorilla Glass 7i. Смартфон відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD 810H, що свідчить про підвищену стійкість до впливу зовнішніх факторів.

Продуктивність та автономність

Новинка працює на чіпсеті Snapdragon 7 Gen 4, доповненому 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ вбудованого сховища. Незважаючи на мінімальну товщину корпусу, смартфон отримав акумулятор ємністю 4800 мА·рік, що більше, ніж у деяких конкурентів такого формату.

Motorola заявляє, що пристрій забезпечує до 29 годин перегляду відео, 66 годин прослуховування музики, 8 годин запису в 4K та 10 годин активного використання соцмереж. Європейський сертифікат енергоефективності підтверджує загальний показник автономності лише на рівні близько 50 годин.

Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю 68 Вт та бездротову зарядку 15 Вт. Працює пристрій під керуванням Android 16 із фірмовим інтерфейсом Motorola.

Камери

Основна камера складається з двох модулів:

50 Мп (f/1.8, 24 мм) – головний сенсор;

50 Мп (f/2.0, 12 мм) — надширококутний об’єктив.

Фронтальна камера також отримала сенсор на 50 Мп, що наголошує на орієнтації пристрою на мобільну зйомку високої якості.

Ціна та комплектація

Motorola Edge 70 доступний в єдиній конфігурації 12+512 ГБ за ціною 800 євро. Для покупців передбачений подарунок на вибір – тег Moto Tag, навушники Moto Buds Loop, фітнес-годинник Moto Watch Fit або зарядний пристрій TurboPower 68W.

Вихід Edge 70 означає прагнення Motorola зміцнити позиції в преміальному сегменті смартфонів, пропонуючи пристрій, що поєднує елегантний дизайн, високу продуктивність.