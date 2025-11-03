Тонкий смартфон Motorola Edge 70 на Snapdragon 7 Gen 4 має гарну автономність.03.11.25
Компанія Motorola офіційно представила свій новий смартфон Edge 70, який став глобальною версією моделі X70 Air, раніше доступною лише на китайському ринку. Пристрій вже з’явився на європейських сайтах Motorola, зокрема, у Польщі та Німеччині, що фактично підтверджує початок його міжнародних продажів.
Дизайн та дисплей
Головною особливістю Motorola Edge 70 є надтонкий корпус – його товщина складає всього 6 мм, при вазі 159 г, що на 20 г менше, ніж у попереднього Edge 60. При таких параметрах це один із найтонших смартфонів у світі. Висота корпусу складає 160 мм, ширина – 74 мм.
Смартфон оснащений 6,67-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Екран має сертифікацію Pantone, що гарантує високу точність кольору та збалансоване відтворення відтінків.
Матеріали корпусу
Motorola Edge 70 пропонується у трьох фірмових кольорах Pantone – Gadget Grey, Lilly Pad та Bronze Green. Задня панель виготовлена з нейлону з приємною текстурою, рамка виготовлена з авіаційного алюмінію, а фронтальну частину захищає скло Gorilla Glass 7i. Смартфон відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD 810H, що свідчить про підвищену стійкість до впливу зовнішніх факторів.
Продуктивність та автономність
Новинка працює на чіпсеті Snapdragon 7 Gen 4, доповненому 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ вбудованого сховища. Незважаючи на мінімальну товщину корпусу, смартфон отримав акумулятор ємністю 4800 мА·рік, що більше, ніж у деяких конкурентів такого формату.
Motorola заявляє, що пристрій забезпечує до 29 годин перегляду відео, 66 годин прослуховування музики, 8 годин запису в 4K та 10 годин активного використання соцмереж. Європейський сертифікат енергоефективності підтверджує загальний показник автономності лише на рівні близько 50 годин.
Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю 68 Вт та бездротову зарядку 15 Вт. Працює пристрій під керуванням Android 16 із фірмовим інтерфейсом Motorola.
Камери
Основна камера складається з двох модулів:
- 50 Мп (f/1.8, 24 мм) – головний сенсор;
- 50 Мп (f/2.0, 12 мм) — надширококутний об’єктив.
Фронтальна камера також отримала сенсор на 50 Мп, що наголошує на орієнтації пристрою на мобільну зйомку високої якості.
Ціна та комплектація
Motorola Edge 70 доступний в єдиній конфігурації 12+512 ГБ за ціною 800 євро. Для покупців передбачений подарунок на вибір – тег Moto Tag, навушники Moto Buds Loop, фітнес-годинник Moto Watch Fit або зарядний пристрій TurboPower 68W.
Вихід Edge 70 означає прагнення Motorola зміцнити позиції в преміальному сегменті смартфонів, пропонуючи пристрій, що поєднує елегантний дизайн, високу продуктивність.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Камера Insta360 X4 Air з 8K отримала функції флагманів, але коштує помітно дешевше екшн камера камера
Камера Insta360 X4 Air – найкомпактніша і найдоступніша модель у своїй лінійці з підтримкою зйомки 8K 360° відео
Тонкий смартфон Motorola Edge 70 на Snapdragon 7 Gen 4 має гарну автономність. Motorola Snapdragon смартфон
Motorola Edge 70 має надтонкий корпус – його товщина складає всього 6 мм, при вазі 159 г, що на 20 г менше, ніж у попереднього Edge 60
Українська компанія Grammarly стає Superhuman
Кращі смарт-годинники для спорту в 2025 році
Тихий надзвуковий літак NASA X-59 здійснив свій перший політ
Doom запустили на космічному супутнику ESA
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
Nike показала перший кросівок з електроприводом
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом
Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію
Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона