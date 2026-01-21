TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами  

TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами21.01.26
Сервис сбора данных о пользователях TikTok выпустил отдельное приложение PineDrama, которое на данный момент доступно пользователям в США и Бразилии. Это бесплатная платформа для просмотра коротких эпизодических сериалов продолжительностью около одной минуты. Контент адаптирован под вертикальный формат и подаётся в виде последовательных сюжетных сцен.
Что известно о PineDrama
Приложение PineDrama доступно на iOS и Android. На текущем этапе в сервисе отсутствует реклама. Контент размещён во вкладке Discover, где можно просматривать все драмы или только те, что находятся в тренде. Также предусмотрена рекомендательная лента, которая подбирает видео с учётом интересов пользователя.
Интерфейс и возможности
В PineDrama представлен контент различных жанров, включая триллеры, романтику, семейные истории и другие форматы. Среди популярных сериалов — Love at First Bite и The Officer Fell for Me. Пользователи могут сохранять видео в разделе Favorites, отслеживать просмотренный контент через Watch history, оставлять комментарии к эпизодам, а также включать полноэкранный режим без подписей и боковой панели.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами видео сервис
Сервис сбора данных о пользователях TikTok выпустил отдельное приложение PineDrama, которое на данный момент доступно пользователям в США и Бразилии
LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time Lego
Компания LEGO представила новый конструктор, созданный по мотивам знаменитой игровой серии The Legend of Zelda.
TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами
LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Стартовал предзаказ на смартфоны Oppo Reno15
Пластик для 3D принтера: когда PETG лучше PLA и ABS – LBL
ChatGPT Translate поддерживает перевод на более 50 языках
В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона
MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 — топовые процессоры для флагманских смартфонов
Rockstar запустила официальный маркетплейс модов для GTA Online и Red Dead Redemption 2
Продажи ПК выросли на 10 % несмотря на дефицит комплектующих
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов