TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами

Сервис сбора данных о пользователях TikTok выпустил отдельное приложение PineDrama, которое на данный момент доступно пользователям в США и Бразилии. Это бесплатная платформа для просмотра коротких эпизодических сериалов продолжительностью около одной минуты. Контент адаптирован под вертикальный формат и подаётся в виде последовательных сюжетных сцен.

Что известно о PineDrama

Приложение PineDrama доступно на iOS и Android. На текущем этапе в сервисе отсутствует реклама. Контент размещён во вкладке Discover, где можно просматривать все драмы или только те, что находятся в тренде. Также предусмотрена рекомендательная лента, которая подбирает видео с учётом интересов пользователя.

Интерфейс и возможности

В PineDrama представлен контент различных жанров, включая триллеры, романтику, семейные истории и другие форматы. Среди популярных сериалов — Love at First Bite и The Officer Fell for Me. Пользователи могут сохранять видео в разделе Favorites, отслеживать просмотренный контент через Watch history, оставлять комментарии к эпизодам, а также включать полноэкранный режим без подписей и боковой панели.