TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами

Сервіс збору даних про користувачів TikTok випустив окрему програму PineDrama, яка на даний момент доступна користувачам у США та Бразилії. Це безкоштовна платформа для перегляду коротких епізодичних серіалів тривалістю близько однієї хвилини. Контент адаптований під вертикальний формат та подається у вигляді послідовних сюжетних сцен.

Що відомо про PineDrama

Програма PineDrama доступна на iOS та Android. На поточному етапі у сервісі відсутня реклама. Контент розміщений у вкладці Discover, де можна переглядати всі драми або лише ті, що знаходяться у тренді. Також передбачено рекомендаційну стрічку, яка підбирає відео з урахуванням інтересів користувача.

Інтерфейс та можливості

У PineDrama представлений контент різних жанрів, включаючи трилери, романтику, сімейні історії та інші формати. Серед популярних серіалів – Love at First Bite та The Officer Fell for Me. Користувачі можуть зберігати відео у розділі Favorites, відстежувати перегляданий контент через Watch history, залишати коментарі до епізодів, а також включати повноекранний режим без підписів та бічної панелі.