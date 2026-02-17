 

Thermaltake TGM-V49CDQ — огромный ультраширокоформатный монитор с соотношением сторон 32:9

17.02.26

Thermaltake TGM-V49CDQ

 

Компания Thermaltake, известная прежде всего выпуском систем охлаждения для процессоров и компьютерных комплектующих, представила ультраширокоформатный монитор TGM-V49CDQ с нестандартным соотношением сторон 32:9. Новинка ориентирована на пользователей, которым требуется большое рабочее пространство и высокая частота обновления изображения.

 

Устройство оснащено 49-дюймовой VA-матрицей с изогнутой поверхностью, обеспечивающей эффект погружения. Разрешение экрана DQHD составляет 5120 × 1440 пикселей, что сопоставимо с двумя объединёнными 27-дюймовыми QHD-мониторами. Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика заявлено на уровне 1 мс GTG благодаря применению технологии Fast VA. Производитель сообщает о пиковой яркости 400 нит, поддержке HDR10 и глубине цвета 10 бит. Цветовой охват пространства DCI-P3 достигает 95%.

 

Характеристики и интерфейсы Thermaltake TGM-V49CDQ

 

Монитор получил набор современных разъёмов, среди которых два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой подачи питания до 90 Вт для подключения ноутбуков. Также предусмотрен встроенный USB-хаб для периферийных устройств.

 

Конструкция включает регулируемую подставку и антибликовое покрытие панели. В корпус интегрирована фирменная RGB-подсветка. По заявлению производителя, модель может использоваться как для работы с большим количеством окон и задач одновременно, так и для игр, симуляторов и стриминга.

 

Информация о стоимости устройства и сроках его появления в продаже на данный момент не раскрывается.


