Thermaltake TGM-V49CDQ – величезний ультра широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 32:9  

Thermaltake TGM-V49CDQ – величезний ультра широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 32:917.02.26
Компанія Thermaltake, відома насамперед випуском систем охолодження для процесорів та комп’ютерних комплектуючих, представила ультраширокоформатний монітор TGM-V49CDQ із нестандартним співвідношенням сторін 32:9. Новинка орієнтована на користувачів, яким потрібний великий робочий простір та висока частота оновлення зображення.
Пристрій оснащений 49-дюймовою VA-матрицею із вигнутою поверхнею, що забезпечує ефект занурення. Роздільна здатність екрана DQHD становить 5120 × 1440 пікселів, що можна порівняти з двома об’єднаними 27-дюймовими QHD-моніторами. Частота оновлення досягає 240 Гц, а час відгуку заявлено на рівні 1 мс GTG завдяки використанню технології Fast VA. Виробник повідомляє про пікову яскравість 400 нит, підтримку HDR10 і глибину кольору 10 біт. Колірне охоплення простору DCI-P3 досягає 95%.
Характеристики та інтерфейси Thermaltake TGM-V49CDQ
Монітор отримав набір сучасних роз’ємів, серед яких два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-C із підтримкою подачі живлення до 90 Вт для підключення ноутбуків. Також передбачено вбудований USB-хаб для периферійних пристроїв.
Конструкція включає регульовану підставку та покриття антивідблиску панелі. У корпус інтегровано фірмове RGB-підсвічування. За заявою виробника, модель може використовуватися як для роботи з великою кількістю вікон та завдань одночасно, так і для ігор, симуляторів та стрімінгу.
Інформація про вартість пристрою та термін його появи у продажу на даний момент не розкривається.
