Темный режим Windows наконец-то получил темные диалоговые окна

Ровно десять лет назад вместе с Windows 10 появился первый вариант тёмной темы. Однако даже в Windows 11 многие системные элементы оставались светлыми и выделялись на общем фоне.

В свежем Preview-билде Windows 11 (версия 26100.5061) компания исправила одну из самых заметных проблем: диалоговые окна при копировании и удалении файлов теперь соответствуют тёмной теме. Ранее они всегда отображались в светлом варианте и выбивались из общей стилистики.

Тем не менее часть интерфейса пока не адаптирована — например, кнопки и некоторые диалоги в «Проводнике». В предыдущих сборках также оставались светлыми свойства файлов, контекстные меню и панель запуска приложений.

Сейчас обновление проходит тестирование в Preview-каналах. Массовый запуск функции ожидается вместе с крупным обновлением Windows 11 25H2 во второй половине 2025 года.

В июльском обновлении Windows 11 компания Microsoft заменит традиционный синий экран ошибки (BSOD), знакомый пользователям почти 40 лет, на черный фон. Новый экран больше не будет содержать печального смайлика и QR-кода, а вместо этого покажет код ошибки и название драйвера с которым связана ошибка.

Оформление станет более строгим, в духе стандартного экрана обновления Windows 11. В компании считают, что это упростит диагностику и устранение проблем, делая информацию на экране более полезной для пользователей и специалистов.