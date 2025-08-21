Темний режим Windows нарешті отримав темні діалогові вікна21.08.25
Рівно десять років тому разом із Windows 10 з’явився перший варіант темної теми. Однак навіть у Windows 11 багато системних елементів залишалися світлими і виділялися на загальному тлі.
У свіжому Preview-білді Windows 11 (версія 26100.5061) компанія виправила одну з найпомітніших проблем: діалогові вікна при копіюванні та видаленні файлів тепер відповідають темній темі. Раніше вони завжди відображалися у світлому варіанті та вибивалися із загальної стилістики.
Проте частина інтерфейсу поки не адаптована — наприклад, кнопки та деякі діалоги у «Провіднику». У попередніх збірках також залишалися світлими властивості файлів, контекстні меню та панель запуску програм.
Наразі оновлення проходить тестування у Preview-каналах. Масовий запуск функції очікується разом із великим оновленням Windows 11 25H2 у другій половині 2025 року.
У липневому оновленні Windows 11 компанія Microsoft замінить традиційний синій екран помилки (BSOD), знайомий користувачам майже 40 років, на чорному тлі. Новий екран більше не міститиме сумного смайлика та QR-коду, а натомість покаже код помилки та назву драйвера з яким пов’язана помилка.
Оформлення стане суворішим, у дусі стандартного екрана оновлення Windows 11. У компанії вважають, що це спростить діагностику та усунення проблем, роблячи інформацію на екрані кориснішою для користувачів та фахівців.
