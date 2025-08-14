Телевизоры Sony начали массово получать обновление Андроид14.08.25
Компания Sony выпустила крупное обновление для некоторых моделей своих умных телевизоров, позволяющее сразу перейти на Android TV 14 с оболочкой Google TV, минуя промежуточные версии.
Апдейт распространяется на устройства с чипсетом Realtek — от компактных бюджетных моделей до 75-дюймовых панелей с 4K-разрешением. Среди поддерживаемых серий:
- Bravia 2
- X77L, X75L, X75K
- X74L, X74K, X70L, X64L
- W880K, W835, W830L/K, W825, W820K
Владельцы телевизоров на базе MediaTek пока останутся без обновления и продолжат работать на прежних версиях Android TV.
Android TV 14 приносит ряд улучшений:
- новые режимы энергосбережения — Low, Optimized и Increased Energy Mode;
- поддержку функции «картинка в картинке» (Picture-in-Picture);
- оптимизацию работы на устройствах с ограниченной оперативной памятью;
- более плавную навигацию и отзывчивый интерфейс.
Если телевизор не обновился автоматически, можно проверить обновление вручную:
- Открыть раздел «Все настройки»
- Перейти в «Система» → «О программе»
- Выбрать «Обновление системного ПО»
