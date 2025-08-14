Телевизоры Sony начали массово получать обновление Андроид

Компания Sony выпустила крупное обновление для некоторых моделей своих умных телевизоров, позволяющее сразу перейти на Android TV 14 с оболочкой Google TV, минуя промежуточные версии.

Апдейт распространяется на устройства с чипсетом Realtek — от компактных бюджетных моделей до 75-дюймовых панелей с 4K-разрешением. Среди поддерживаемых серий:

Bravia 2

X77L, X75L, X75K

X74L, X74K, X70L, X64L

W880K, W835, W830L/K, W825, W820K

Владельцы телевизоров на базе MediaTek пока останутся без обновления и продолжат работать на прежних версиях Android TV.

Android TV 14 приносит ряд улучшений:

новые режимы энергосбережения — Low, Optimized и Increased Energy Mode;

поддержку функции «картинка в картинке» (Picture-in-Picture);

оптимизацию работы на устройствах с ограниченной оперативной памятью;

более плавную навигацию и отзывчивый интерфейс.

Если телевизор не обновился автоматически, можно проверить обновление вручную:

Открыть раздел «Все настройки» Перейти в «Система» → «О программе» Выбрать «Обновление системного ПО»