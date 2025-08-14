Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд

Компанія Sony випустила велике оновлення для деяких моделей своїх розумних телевізорів, що дозволяє одразу перейти на Android TV 14 з оболонкою Google TV, минаючи проміжні версії.

Апдейт поширюється на пристрої з чіпсетом Realtek – від компактних бюджетних моделей до 75-дюймових панелей із 4K-роздільною здатністю. Серед серій, що підтримуються:

Bravia 2

X77L, X75L, X75K

X74L, X74K, X70L, X64L

W880K, W835, W830L/K, W825, W820K

Власники телевізорів на базі MediaTek поки що залишаться без оновлення і продовжать працювати на колишніх версіях Android TV.

Android TV 14 приносить ряд покращень:

нові режими енергозбереження — Low, Optimized та Increased Energy Mode;

підтримка функції «картинка в картинці» (Picture-in-Picture);

оптимізацію роботи на пристроях з обмеженою оперативною пам’яттю;

більш плавну навігацію та чуйний інтерфейс.

Якщо телевізор не оновився автоматично, можна перевірити оновлення вручну:

Відкрити розділ «Всі налаштування» Перейти до «Системи» → «Про програму» Вибрати «Оновлення системного ПЗ»