Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд14.08.25
Компанія Sony випустила велике оновлення для деяких моделей своїх розумних телевізорів, що дозволяє одразу перейти на Android TV 14 з оболонкою Google TV, минаючи проміжні версії.
Апдейт поширюється на пристрої з чіпсетом Realtek – від компактних бюджетних моделей до 75-дюймових панелей із 4K-роздільною здатністю. Серед серій, що підтримуються:
- Bravia 2
- X77L, X75L, X75K
- X74L, X74K, X70L, X64L
- W880K, W835, W830L/K, W825, W820K
Власники телевізорів на базі MediaTek поки що залишаться без оновлення і продовжать працювати на колишніх версіях Android TV.
Android TV 14 приносить ряд покращень:
- нові режими енергозбереження — Low, Optimized та Increased Energy Mode;
- підтримка функції «картинка в картинці» (Picture-in-Picture);
- оптимізацію роботи на пристроях з обмеженою оперативною пам’яттю;
- більш плавну навігацію та чуйний інтерфейс.
Якщо телевізор не оновився автоматично, можна перевірити оновлення вручну:
- Відкрити розділ «Всі налаштування»
- Перейти до «Системи» → «Про програму»
- Вибрати «Оновлення системного ПЗ»
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд Sony Андроід оновлення телевізор
Sony випустила велике оновлення для деяких моделей своїх розумних телевізорів, що дозволяє відразу перейти на Android TV 14
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше Google додаток навігація
Google Maps, як і раніше, працює на Android 8+, залишаючись доступною альтернативою. Старі версії Waze, встановлені через Google Play або завантажені зі сторонніх джерел, ще деякий час функціонуватимуть.
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше
У GTA V додали підтримку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation
SMS через Starlink: Київстар протестував супутниковий зв’язок
Київстар хоче залучити $200 млн при виході на біржу Nasdaq
XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду
Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок
DJI випустила свій перший робот пилосос
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65
UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості