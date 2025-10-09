Тариф Megogo Megopack Y включает подписку YouTube Premium

Медиасервис Megogo объявил о партнёрстве с Google и представил новый пакет подписки Megopack Y, который объединяет лучшие возможности Megogo и YouTube. Украинские пользователи получат доступ к максимальному набору контента Megogo и сервисам YouTube Premium в одном тарифе.

Megopack Y включает подписку Megogo “Максимальная”, которая охватывает телевидение, фильмы, сериалы, образовательный, спортивный, музыкальный и детский контент, а также YouTube Premium с YouTube Music. Компания отмечает, что общая стоимость пакета выгоднее, чем при отдельной оплате двух сервисов.

По словам сооснователя Megogo Владимира Боровика, это сотрудничество — важный шаг у розвитку екосистемы платформы. Он подчеркнул, что объединение Megogo с YouTube Premium создаёт для пользователей новую ценность, позволяя сочетать мировые цифровые практики с локальными потребностями. В условиях военного времени, отметил Боровик, украинцы особенно нуждаются в эмоциональной разрядке и положительных впечатлениях, а музыка и видео помогают им находить психологический отдых.

Megogo подчёркивает, что это первая подобная коллаборация с YouTube не только в Украине, но и во всём мире. Соглашение заключено при участии Google, и партнёры уже рассматривают возможность масштабирования формата за пределы страны.

Стоимость пакета Megopack Y составляет 449 гривен в первый месяц и 499 гривен в последующие. Подписка предусматривает единый платёж и полный контроль за контентом, поддержку фонового режима, офлайн-доступ, мультипрофильность и отсутствие рекламы.