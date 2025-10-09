Тариф Megogo Megopack Y включає передплату YouTube Premium

Медіасервіс Megogo оголосив про партнерство з Google і представив новий пакет підписки Megopack Y, який поєднує найкращі можливості Megogo та YouTube. Українські користувачі отримають доступ до максимального набору контенту Megogo та сервісів YouTube Premium в одному тарифі.

Megopack Y включає передплату Megogo “Максимальна”, яка охоплює телебачення, фільми, серіали, освітній, спортивний, музичний та дитячий контент, а також YouTube Premium із YouTube Music. Компанія зазначає, що загальна вартість пакета вигідніша, ніж при окремій оплаті двох сервісів.

За словами співзасновника Megogo Володимира Боровика, ця співпраця є важливим кроком у розвитку екосистеми платформи. Він наголосив, що об’єднання Megogo з YouTube Premium створює для користувачів нову цінність, дозволяючи поєднувати світові цифрові практики з локальними потребами. В умовах воєнного часу, зазначив Боровик, українці особливо потребують емоційної розрядки та позитивних вражень, а музика та відео допомагають їм знаходити психологічний відпочинок.

Megogo підкреслює, що це перша подібна колаборація з YouTube не лише в Україні, а й у всьому світі. Угода укладена за участю Google і партнери вже розглядають можливість масштабування формату за межі країни.

Вартість пакету Megopack Y складає 449 гривень за перший місяць і 499 гривень за наступні. Підписка передбачає єдиний платіж та повний контроль за контентом, підтримку фонового режиму, офлайн-доступ, мультипрофільність та відсутність реклами.