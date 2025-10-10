Tag Heuer и New Balance выпустили смарт часы с фитнес-функциями и титановым корпусом

Компания Tag Heuer представила новое поколение своего фирменного умного времени — Connected Calibre E5, созданного в сотрудничестве с брендом спортивного обуви New Balance. Это первый совместный продукт двух компаний, где премиальный швейцарский дизайн сочетается с функциональностью спортивных гаджетов.

Специальная версия New Balance Edition выделяется ярким сочетанием фиолетового и зеленого цветов. Корпус выполнен из титана второго класса прочности, а ремешок создан из эластичного материала, вдохновленного текстурой фирменных кроссовок New Balance.

Часы построены на базе чипа Snapdragon W5+ Gen 1 (5100+), они оснащены AMOLED-дисплеем с улучшенной читаемостью при солнечном свете, двойным GPS. Есть полный набор сенсоров – пульсометр, трекер сна, шагомер и датчик уровня кислорода в крови. Заряда аккумулятора хватает примерно на полтора дня, а полная подзарядка занимает около полутора часов.

Tag Heuer Connected Calibre E5 работает на новой собственной операционной системе Tag Heuer, ориентированной на фитнес и активный образ жизни. В устройстве предусмотрены интерактивные тренировочные планы от New Balance – от подготовки к марафону до забегов на короткие дистанции. Во время тренировок пользователь получает «игровые» подсказки и подробную аналитику с визуализацией результатов.

Tag Heuer Connected Calibre E5 полностью совместим с iOS и Android, поддерживает водозащиту до 50 метров и бесконтактную оплату через NFC. Стоимость зависит от материалов корпуса и ремешка: базовые версии оцениваются от $1600, в то время как New Balance Edition стоит $2000.