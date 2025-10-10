Tag Heuer і New Balance випустили смарт годинник з фітнес-функціями та титановим корпусом10.10.25
Компанія Tag Heuer представила нове покоління свого фірмового розумного часу – Connected Calibre E5, створеного у співпраці з брендом спортивного взуття New Balance. Це перший спільний продукт двох компаній, де преміальний швейцарський дизайн поєднується із функціональністю спортивних гаджетів.
Спеціальна версія New Balance Edition виділяється яскравим поєднанням фіолетового та зеленого кольорів. Корпус виконаний із титану другого класу міцності, а ремінець створений із еластичного матеріалу, натхненого текстурою фірмових кросівок New Balance.
Годинник побудований на базі чіпа Snapdragon W5+ Gen 1 (5100+), він оснащений AMOLED-дисплеєм з покращеною читанністю при сонячному світлі, подвійним GPS. Є повний набір сенсорів – пульсометр, трекер сну, крокомір та датчик рівня кисню у крові. Заряду акумулятора вистачає приблизно на півтора дні, а повна підзарядка займає близько півтори години.
Tag Heuer Connected Calibre E5 працює на новій власній операційній системі Tag Heuer, орієнтованій на фітнес та активний спосіб життя. У пристрої передбачені інтерактивні тренувальні плани від New Balance – від підготовки до марафону до забігів на короткі дистанції. Під час тренувань користувач отримує «ігрові» підказки та детальну аналітику з візуалізацією результатів.
Tag Heuer Connected Calibre E5 повністю сумісний з iOS та Android, підтримує водозахист до 50 метрів та безконтактну оплату через NFC. Вартість залежить від матеріалів корпусу та ремінця: базові версії оцінюються від $1600, у той час як New Balance Edition коштує $2000.
