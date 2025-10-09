SWIFT создаст свой блокчейн09.10.25
На прошедшем неделе интернациональная межбанковская система SWIFT объявила о разработке своей блокчейн-платформы — совместного реестра (shared ledger), который дозволит банкам проводить расчеты с внедрением стейблкоинов и токенизированных активов меж различными блокчейнами в режиме 24/7.
Для организации, объединяющей более 11 500 банков в 200 странах, это шаг от роли посредника, передающего денежные сообщения, к активному участнику цифровых транзакций.
В пилотном проекте уже участвуют более 30 финансовых учреждений, включая JPMorgan, HSBC, Bank of America и Deutsche Bank. Технологическим партнером выступила Consensys, основанная соразработчиком Ethereum Джозефом Любином.
«Это серьезный поворот для SWIFT, который должен помочь ей противостоять дезинтермедиации, вызванной блокчейном. Сегодня SWIFT не перемещает деньги, а только отправляет сообщения.
SWIFT экспериментирует с блокчейн-решениями с 2017 года, тестируя технологии Chainlink, Clearstream, SETL и интеграции с национальными цифровыми валютами (CBDC). Интерес к токенизации сегодня стремительно растет — банки ищут безопасный и совместимый способ входа в экосистему цифровых активов.
Ранее Visa заявила о запуске криптовалютных платежей, а крупнейшие европейские банки начали совместный проект по созданию собственного стейблкоина.
«Рынок движется быстрее, чем когда-либо. Стейблкоины уже используются в международных расчётах, и банки не могут этого игнорировать. Участие SWIFT упростит интеграцию и ускорит внедрение цифровых активов в традиционную финансовую систему», — отметил Барри О’Салливан, директор OpenPayd.
По мнению Дэвида Дуонга, главы институциональных исследований Coinbase, инициатива SWIFT станет “водоразделом” между традиционными деньгами и криптоиндустрией. Общая инфраструктура позволит сократить издержки, стандартизировать процессы и ускорить появление глобальной сети токенизированных активов.
Однако эксперты сомневаются, что SWIFT сможет останется нейтральным игроком. Участие системы в санкционной политике США и ЕС вызывает недоверие некоторых стран. Даже в случае успеха полная интеграция маловероятна — частные стейблкоины, CBDC и региональные решения продолжат существовать параллельно.
В краткосрочной перспективе SWIFT планирует постепенное подключение банков после появления понятных регуляторных рамок. В долгосрочной — стремится создать универсальный стандарт цифровых расчетов, способный радикально изменить архитектуру мировой финансовой системы.
