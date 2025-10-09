SWIFT створить свій блокчейн09.10.25
Минулого тижня міжнародна міжбанківська система SWIFT оголосила про створення власної блокчейн-платформи – спільного реєстру (shared ledger), який дозволить банкам проводити розрахунки з використанням стейблкоінов і токенізованих активів між різними блокчейнами в режимі 24/7.
Для організації, що об’єднує понад 11 500 банків у 200 країнах, це крок від ролі посередника, який передає грошові повідомлення, до активного учасника цифрових транзакцій.
У пілотному проекті вже беруть участь понад 30 фінансових установ, включаючи JPMorgan, HSBC, Bank of America та Deutsche Bank. Технологічним партнером виступила Consensys, заснована співрозробником Ethereum Джозефом Любіном.
“Це серйозний поворот для SWIFT, який має допомогти їй протистояти дезінтермедіації, викликаній блокчейном. Сьогодні SWIFT не переміщує гроші, а лише надсилає повідомлення.
SWIFT експериментує з блокчейн-рішеннями з 2017 року, тестуючи технології Chainlink, Clearstream, SETL та інтеграції з національними цифровими валютами (CBDC). Інтерес до токенізації сьогодні стрімко зростає – банки шукають безпечний та сумісний спосіб входу до екосистеми цифрових активів.
Раніше Visa заявила про запуск криптовалютних платежів, а найбільші європейські банки розпочали спільний проект зі створення власного стейблкоїну.
“Ринок рухається швидше, ніж будь-коли. Стейблкоїни вже використовуються в міжнародних розрахунках, і банки не можуть цього ігнорувати. Участь SWIFT спростить інтеграцію та прискорить впровадження цифрових активів у традиційну фінансову систему”, – зазначив Баррі О’Салліван, директор OpenPayd.
На думку Девіда Дуонга, голови інституційних досліджень Coinbase, ініціатива SWIFT стане “вододілом” між традиційними грошима та криптоіндустрією. Загальна інфраструктура дозволить скоротити витрати, стандартизувати процеси та прискорити появу глобальної мережі токенізованих активів.
Проте експерти сумніваються, що SWIFT зможе залишитись нейтральним гравцем. Участь системи у санкційній політиці США та ЄС викликає недовіру деяких країн. Навіть у разі успіху повна інтеграція малоймовірна — приватні стейблкоїни, CBDC та регіональні рішення продовжуватимуть існувати паралельно.
У короткостроковій перспективі SWIFT планує поступове підключення банків після появи зрозумілих регуляторних рамок. У довгостроковій — прагне створити універсальний стандарт цифрових розрахунків, який може радикально змінити архітектуру світової фінансової системи.
