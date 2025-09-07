Суд обязал Google выплатить $425 млн за нарушение конфиденциальности пользователей07.09.25
Федеральный суд США обязал Google выплатить 425 миллионов долларов компенсации за нарушение конфиденциальности. Согласно решению, компания продолжала собирать данные миллионов пользователей даже после того, как они отключали функцию отслеживания в своих аккаунтах. Об этом сообщает BBC.
Суд признал Google виновной по двум из трёх пунктов обвинения, при этом действия компании не были квалифицированы как злонамеренные. Групповой иск был подан в июле 2020 года и затрагивал около 98 миллионов пользователей и 174 миллиона устройств. Истцы утверждали, что Google имела доступ к их мобильным устройствам и продолжала собирать, хранить и использовать данные вопреки отключённым настройкам.
В иске отмечалось, что подобная практика затрагивала сотни тысяч приложений, включая Uber и Lyft, торговые площадки Alibaba и Amazon, а также соцсети Meta — Facebook и Instagram.
В компании заявили, что решение суда искажает принципы работы продуктов Google. Представитель корпорации сообщил BBC, что компания намерена подать апелляцию, подчеркнув, что пользователи имеют инструменты для управления своими данными и их выбор уважается.
Адвокат истцов Дэвид Бойес выразил удовлетворение решением присяжных. В свою очередь Google уточнила, что при отключении функции «История приложений и веб-поиска» сбор информации может вестись сервисами, использующими Google Analytics, но эти данные, по утверждению компании, не позволяют идентифицировать конкретных пользователей.
На фоне процесса бумаги Alphabet, материнской компании Google, выросли в цене более чем на 9%. Это произошло после того, как федеральный суд постановил, что компания не обязана продавать браузер Chrome, но должна предоставлять конкурентам больше данных.
Ранее сообщалось, что Google сохранила возможность заключать соглашения о предустановке своей поисковой системы по умолчанию в браузерах сторонних разработчиков. Так, корпорация платит Apple около 26 миллиардов долларов за сохранение Google Search в Safari. Для Mozilla, разработчика Firefox, подобное партнёрство критически важно для выживания, так как обеспечивает основную часть доходов.
