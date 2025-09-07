Суд зобов’язав Google виплатити $425 млн за порушення конфіденційності користувачів07.09.25
Федеральний суд США зобов’язав Google виплатити 425 мільйонів доларів компенсації за порушення конфіденційності. Згідно з рішенням компанія продовжувала збирати дані мільйонів користувачів навіть після того, як вони відключали функцію відстеження у своїх акаунтах. Про це повідомляє ВВС.
Суд визнав Google винною за двома із трьох пунктів звинувачення, при цьому дії компанії не були кваліфіковані як зловмисні. Груповий позов був поданий у липні 2020 року і торкався близько 98 мільйонів користувачів та 174 мільйонів пристроїв. Позивачі стверджували, що Google мала доступ до їхніх мобільних пристроїв і продовжувала збирати, зберігати та використовувати дані всупереч відключеним параметрам.
У позові зазначалося, що подібна практика торкалася сотень тисяч додатків, включаючи Uber та Lyft, торгові майданчики Alibaba та Amazon, а також соцмережі Meta – Facebook та Instagram.
У компанії заявили, що рішення суду перекручує принципи роботи продуктів Google. Представник корпорації повідомив BBC, що компанія має намір подати апеляцію, наголосивши, що користувачі мають інструменти для управління своїми даними та їх вибір поважається.
Адвокат позивачів Девід Бойєс висловив задоволення рішенням присяжних. У свою чергу, Google уточнила, що при відключенні функції «Історія додатків та веб-пошуку» збір інформації може вестися сервісами, які використовують Google Analytics, але ці дані, за твердженням компанії, не дозволяють ідентифікувати конкретних користувачів.
На тлі процесу паперу Alphabet, материнської компанії Google, зросли в ціні більш ніж на 9%. Це сталося після того, як федеральний суд ухвалив, що компанія не зобов’язана продавати браузер Chrome, але має надавати конкурентам більше даних.
Раніше повідомлялося, що Google зберегла можливість укладати угоди про встановлення своєї пошукової системи за умовчанням у браузерах сторонніх розробників. Так, корпорація платить Apple близько 26 мільярдів доларів за збереження Google Search у Safari. Для Mozilla, розробника Firefox, подібне партнерство є критично важливим для виживання, оскільки забезпечує основну частину доходів.
