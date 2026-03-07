Stop Killing Games создаст неправительственные организации защищающие права геймеров в ЕС и США  

Stop Killing Games создаст неправительственные организации защищающие права геймеров в ЕС и США07.03.26
Движение Stop Killing Games объявило о создании некоммерческих организаций в ЕС и США. Инициатива нацелена на продвижение законов против издателей, которые отключают поддержку игр и фактически лишают пользователей доступа к уже купленным продуктам.
От кампании к НКО
Автор движения Росс Скотт сообщил в новом видео, что две организации будут работать над включением требований Stop Killing Games в законодательство Евросоюза. Параллельно планируется запуск системы подачи жалоб — пользователи смогут официально обращаться по поводу отключения доступа к приобретённым играм.
Движение возникло в 2024 году после того, как Ubisoft прекратила поддержку The Crew и удалила её из библиотек игроков. Этот случай стал триггером для запуска кампании.
По словам Скотта, формат НКО даст «неоспоримые преимущества», в том числе возможность долгосрочного контрлоббирования. В качестве целей он называет либо принятие гражданской инициативы на уровне ЕС, либо включение положений в будущий Закон о цифровой справедливости. Альтернативный вариант — пересмотр Директивы о цифровом контенте.
Первая петиция уже собрала более 1,4 млн подписей, что обязывает Европарламент рассмотреть её. Инициативу публично поддержали представители игровой индустрии и политики, включая создателя Minecraft Маркус Перссон и вице-президента Европарламента Николае Штефануце. В Великобритании петицию рассмотрели в конце прошлого года, однако менять действующие нормы о «цифровом старении» игр власти не стали.
Контроль за закрытием игр и дальнейшие планы
Отдельная задача — постоянный мониторинг случаев закрытия игр. Скотт напомнил, что ранее помогал создать многоязычный сайт с инструкциями для подачи жалоб в органы по защите прав потребителей после ситуации с The Crew. В дальнейшем аналогичную систему планируют запускать при каждом крупном случае отключения игры.
Новую структуру возглавит немецкий политический деятель Мориц Кацнер, участвующий в Stop Killing Games с 2025 года. Сам Скотт постепенно отходит от оперативного управления и собирается сосредоточиться на поддержке инициатив.
Он признаёт, что в США эффект от создания НКО может оказаться ограниченным, однако рассчитывает на рост общественного внимания. По его словам, индустрия активно сопротивляется регулированию, поскольку ограничения агрессивной монетизации могут стоить компаниям значительных сумм. При этом проблему полного отключения игр он считает сравнительно небольшой по затратам — по его оценке, издатели тратят на лоббистов больше, чем потребовалось бы на изменение внутренних процессов.
В перспективе движение не исключает расширения за пределы ЕС и США. Рассматривается вариант создания глобальной структуры с представительствами в разных регионах.
