Stop Killing Games створить неурядові організації, що захищають права геймерів у ЄС та США

Рух Stop Killing Games оголосив про створення некомерційних організацій ЄС та США. Ініціатива націлена на просування законів проти видавців, які відключають підтримку ігор та фактично позбавляють користувачів доступу до вже куплених продуктів.

Від кампанії до НКО

Автор руху Росс Скотт повідомив у новому відео, що дві організації працюватимуть над включенням вимог Stop Killing Games до законодавства Євросоюзу. Паралельно планується запуск системи подання скарг – користувачі зможуть офіційно звертатися з приводу відключення доступу до придбаних ігор.

Рух виник у 2024 році після того, як Ubisoft припинила підтримку The Crew і видалила її з бібліотек гравців. Цей випадок став тригером для запуску кампанії.

За словами Скотта, формат НКО дасть «безперечні переваги», зокрема можливість довгострокового контрлобіювання. Як цілі він називає або прийняття громадянської ініціативи на рівні ЄС, або включення положень до майбутнього Закону про цифрову справедливість. Альтернативний варіант — Перегляд Директиви про цифровий вміст.

Перша петиція вже зібрала понад 1,4 млн. підписів, що зобов’язує Європарламент розглянути її. Ініціативу публічно підтримали представники ігрової індустрії та політики, включаючи творця Minecraft. Микола Штефануце. У Великій Британії петицію розглянули наприкінці минулого року, проте змінювати чинні норми про «цифрове старіння» ігор влада не стала.

Контроль за закриттям ігор та подальші плани

Окреме завдання – постійний моніторинг випадків закриття ігор. Скотт нагадав, що раніше допомагав створити багатомовний сайт із інструкціями для подання скарг до органів захисту прав споживачів після ситуації з The Crew. Надалі аналогічну систему планують запускати за кожного великого випадку відключення гри.

Нову структуру очолить німецький політичний діяч Моріц Кацнер, який бере участь у Stop Killing Games з 2. Сам Скотт поступово відходить від оперативного управління та збирається зосередитися на підтримці ініціатив.

Він визнає, що у США ефект від створення НКО може бути обмеженим, проте розраховує на зростання суспільної уваги. За його словами, індустрія активно чинить опір регулюванню, оскільки обмеження агресивної монетизації можуть коштувати компаніям значних сум. При цьому проблему повного відключення ігор він вважає порівняно невеликим за витратами — за його оцінкою, видавці витрачають на лобістів більше, ніж потрібно змінити внутрішні процеси.

У перспективі рух не виключає розширення за межі ЄС та США. Розглядається варіант створення глобальної структури із представництвами у різних регіонах.