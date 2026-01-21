Стартовал предзаказ на смартфоны Oppo Reno15

Компания OPPO AED Украина объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Reno15, в которую вошли модели Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G и Reno15 F 5G. Линейка позиционируется как универсальное решение для создания контента и получила обновлённые камеры, а также набор функций на базе искусственного интеллекта, призванных упростить процесс съёмки и последующей обработки фото и видео.

Производительность и связь

В повседневных задачах и играх серия Reno15 использует оптимизации ColorOS 16 и Luminous Rendering Engine. Trinity Engine отвечает за баланс между производительностью и энергопотреблением. Версия Pro построена на платформе MediaTek Dimensity 8450 и поддерживает технологии стабилизации кадров в играх, а также расширенные возможности записи игрового процесса.

Для улучшения качества связи используется ИИ-система AI LinkBoost 3.0, а в Reno15 Pro дополнительно установлен чип SignalBoost X1, который снижает задержки в сетевых играх. Также смартфоны поддерживают обмен файлами между устройствами OPPO и экосистемой Apple через O+ Connect, а функции зеркалирования экрана и удалённого управления позволяют работать с ПК на macOS и Windows.

Автономность и программная платформа

Помимо камер, в OPPO делают акцент на выносливости устройств. Смартфоны серии оснащаются аккумуляторами ёмкостью до 6500 мА·ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 80 Вт SUPERVOOC™. Это позволяет дольше использовать устройства для съёмки, просмотра и работы без частых перерывов на подзарядку. За работу отвечает ColorOS 16 с обновлённым Trinity Engine, который отвечает за стабильность и плавность системы. Также заявлена сертификация OPPO Fluency Protection сроком до шести лет, предполагающая сохранение работоспособности устройства в долгосрочной перспективе.

Дизайн с отсылкой к северному сиянию

Внешне серия Reno15 продолжает дизайнерскую линию предыдущего поколения, но получает новые визуальные акценты. Источником вдохновения стало полярное сияние, что отразилось в оформлении задней панели. Камерный блок выполнен в виде «звёздного кольца» с мягким световым ореолом вокруг объективов, размещённых на цельной стеклянной поверхности.

В линейке представлены дисплеи разного формата. Reno15 Pro 5G получил 6,32-дюймовый экран, ориентированный на удобство использования одной рукой, и корпус из алюминия аэрокосмического класса. Остальные модели оснащаются дисплеями диагональю 6,59 и 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Все устройства имеют защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а технология Splash Touch позволяет работать с экраном даже мокрыми руками.

Камеры и возможности съёмки

Серия Reno15 ориентирована на повседневную фото- и видеосъёмку в самых разных условиях. Ключевым элементом стала 50-мегапиксельная ультраширокоугольная фронтальная камера с углом обзора 100 градусов. Она рассчитана на групповые селфи и съёмку с захватом окружающего пространства без использования дополнительных аксессуаров.

В моделях Reno15 Pro 5G и Reno15 5G используется телефото-портретная камера с перископической оптикой. Её фокусное расстояние близко к классическому портретному эквиваленту 85 мм, поддерживается 3,5-кратный оптический зум и цифровое приближение до 120 крат. Флагманская версия Reno15 Pro 5G также получила основную камеру на 200 МП, рассчитанную на съёмку с высоким уровнем детализации.

Для работы в сложных условиях освещения предусмотрена система AI Flash Photography 2.0 с двойной вспышкой, а фронтальная вспышка помогает при съёмке селфи в темноте. Новый Reno Portrait Engine и алгоритмы обработки тона кожи направлены на сохранение естественного вида изображений. Дополнительные ИИ-функции позволяют добавлять световые эффекты, создавать многослойные композиции и анимированные коллажи, а также удалять лишние объекты и применять эффект замедленного движения к движущимся фото.

OPPO Reno15 позиционируется как универсальный инструмент для записи видео. Смартфоны поддерживают съёмку 4K HDR с улучшенной стабилизацией, что позволяет получать более плавное изображение при съёмке на ходу. Функция Dual-View Video даёт возможность одновременно использовать фронтальную и основную камеры, фиксируя происходящее и реакцию автора в одном ролике. Переключение между камерами во время записи происходит без разрывов, а встроенный видеоредактор позволяет обрабатывать материалы непосредственно в галерее.

Предзаказ и условия продажи

Предзаказ на смартфоны OPPO Reno15 в Украине открыт до 25 января 2026 года. В этот период устройства предлагаются по специальным ценам с дополнительными подарками в зависимости от модели. Линейка будет доступна в цветах Aurora Blue, Aurora White, Twilight Black и Dusk Black.