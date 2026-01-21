Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15

Компанія OPPO AED Україна оголосила про старт попереднього замовлення на смартфони серії Reno15, до якої увійшли моделі Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G та Reno15 F 5G. Лінійка позиціонується як універсальне рішення для створення контенту та отримала оновлені камери, а також набір функцій на базі штучного інтелекту, покликаних спростити процес зйомки та подальшої обробки фото та відео.

Продуктивність та зв’язок

У повсякденних завданнях та іграх серія Reno15 використовує оптимізацію ColorOS 16 та Luminous Rendering Engine. Trinity Engine відповідає за баланс між продуктивністю та енергоспоживанням. Версія Pro побудована на платформі MediaTek Dimensity 8450 та підтримує технології стабілізації кадрів в іграх, а також розширені можливості запису ігрового процесу.

Для поліпшення якості зв’язку використовується ІІ-система AI LinkBoost 3.0, а Reno15 Pro додатково встановлений чіп SignalBoost X1, який знижує затримки в мережних іграх. Також смартфони підтримують обмін файлами між пристроями OPPO та екосистемою Apple через O+ Connect, а функції дзеркалування екрану та віддаленого керування дозволяють працювати з ПК на macOS та Windows.

Автономність та програмна платформа

Крім камер, в OPPO наголошують на витривалості пристроїв. Смартфони серії оснащуються акумуляторами ємністю до 6500 мА·год та підтримують швидку зарядку потужністю 80 Вт SUPERVOOC™. Це дозволяє довше використовувати пристрої для зйомки, перегляду та роботи без частих перерв на підзарядку. За роботу відповідає ColorOS 16 з оновленим Trinity Engine, який відповідає за стабільність та плавність системи. Також заявлено сертифікацію OPPO Fluency Protection терміном до шести років, що передбачає збереження працездатності пристрою в довгостроковій перспективі.

Дизайн з посиланням на північне сяйво

Зовні серія Reno15 продовжує дизайнерську лінію попереднього покоління, але отримує нові візуальні акценти. Джерелом натхнення стало полярне сяйво, що позначилося на оформленні задньої панелі. Камерний блок виконаний у вигляді «зіркового кільця» з м’яким світловим ореолом навколо об’єктивів, розміщених на цільній скляній поверхні.

У лінійці представлені екрани різного формату. Reno15 Pro 5G отримав 6,32-дюймовий екран, орієнтований на зручність використання однією рукою, та корпус з алюмінію аерокосмічного класу. Інші моделі оснащуються дисплеями діагоналлю 6,59 та 6,57 дюйма з частотою оновлення 120 Гц. Всі пристрої мають захист від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69, а технологія Splash Touch дозволяє працювати з екраном навіть мокрими руками.

Камери та можливості зйомки

Серія Reno15 орієнтована на повсякденну фото- та відеозйомку в різних умовах. Ключовим елементом стала 50-мегапіксельна ультраширококутна передня камера з кутом огляду 100 градусів. Вона розрахована на групові селфі та зйомку із захопленням навколишнього простору без використання додаткових аксесуарів.

У моделях Reno15 Pro 5G та Reno15 5G використовується телефото-портретна камера з перископічною оптикою. Її фокусна відстань близька до класичного портретного еквіваленту 85 мм, підтримується 3,5-кратний оптичний зум та цифрове наближення до 120 разів. Флагманська версія Reno15 Pro 5G також одержала основну камеру на 200 МП, розраховану на зйомку з високим рівнем деталізації.

Для роботи в складних умовах освітлення передбачена система AI Flash Photography 2.0 з подвійним спалахом, а фронтальний спалах допомагає під час зйомки селфі в темряві. Новий Reno Portrait Engine та алгоритми обробки тону шкіри спрямовані на збереження природного вигляду зображень. Додаткові ІІ-функції дозволяють додавати світлові ефекти, створювати багатошарові композиції та анімовані колажі, а також видаляти зайві об’єкти та застосовувати ефект уповільненого руху до фотографій, що рухаються.

OPPO Reno15 позиціонується як універсальний інструмент для запису відео. Смартфони підтримують зйомку 4K HDR з покращеною стабілізацією, що дозволяє отримувати більш плавне зображення під час зйомки на ходу. Функція Dual-View Video дає можливість одночасно використовувати фронтальну та основну камери, фіксуючи те, що відбувається, та реакцію автора в одному ролику. Перемикання між камерами під час запису відбувається без розривів, а вбудований відеоредактор дозволяє обробляти матеріали безпосередньо у галереї.

Предзамовлення та умови продажу

Замовлення на смартфони OPPO Reno15 в Україні відкрито до 25 січня 2026 року. У цей період пристрої пропонуються за спеціальними цінами з додатковими подарунками, залежно від моделі. Лінійка буде доступна у кольорах Aurora Blue, Aurora White, Twilight Black та Dusk Black.