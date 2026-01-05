Старт продаж Poco M8 и Poco M8 Pro запланирован на 8 января 2025. Первые 380 покупателей получат подарки

Старт продаж Poco M8 и Poco M8 Pro запланирован на 8 января 2025. Первые 380 покупателей получат подарки05.01.26
Xiaomi официально подтвердила дебют новой серии смартфонов Poco M8, в которую войдут базовая версия и модель Poco M8 Pro. Презентация запланирована на 8 января. Старт продаж смартфонов Poco M8 запланирован на 8.12.2025 с 11:00 по Киеву.
Новую линейку позиционируют в среднем сегменте, делая упор на производительности, автономности и современном внешнем виде.
Купить Poco M8 можно будет в двух версиях на Алиекспрес:
- Poco M8 Pro 5G: https://s.click.aliexpress.com/e/_c32Ut0bp
- Poco M8 5G: https://s.click.aliexpress.com/e/_c3wYFU9d
- 2 смартфона Poco M8 Pro 5G
- 3 смартфона Poco M8 5G
- 225 наушников Redmi Buds 6 Active
- 150 смарт-часов Poco Watch
Из опубликованных материалов следует, что Poco M8 получит узнаваемую стилистику с трехцветной задней панелью, закругленным экраном и большим квадратным блоком основных камер. Толщина корпуса составит примерно 7,4 мм, что выглядит достаточно компактно для этого класса устройств. Таким образом, Xiaomi пытается подчеркнуть не только технические характеристики серии, но и ее визуальную привлекательность.
Чем отличаются Poco M8 и Poco M8 Pro
Базовая версия Poco M8 5G будет ориентирована на более доступный сегмент и получит процессор Snapdragon 6 Gen 3. По имеющимся сведениям стартовая конфигурация будет включать 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чего должно хватить для повседневного использования, мультимедиа и популярных приложений.
Аккумулятор в стандартной модели будет несколько меньше емкости – около 5520 мА·ч, а мощность быстрой зарядки ограничится 45 Вт. В отличие от Pro-версии, защита по стандарту IP68, вероятно, здесь не предусмотрена. В то же время внешний вид обеих моделей почти не будет отличаться, что позволит базовому Poco M8 выглядеть визуально дороже, чем можно было бы ожидать от его позиционирования.
Возможные характеристики Poco M8
По предварительным данным, старшая модель Poco M8 Pro будет близка по концепции к Redmi Note 15 Pro Plus, хотя и с определенными упрощениями. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, который будет работать с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 или 512 ГБ. Такая конфигурация ориентирована на стабильную работу системы, игры и активную многозадачность.
Одной из ключевых особенностей Poco M8 Pro станет аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт через порт USB-C. Смартфон оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Основная камера, по имеющейся информации, будет иметь разрешение 50 Мп, дополненное 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем, а передняя камера получит сенсор на 32 Мп. Также ожидается защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68.
