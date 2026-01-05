Старт продажів Poco M8 та Poco M8 Pro запланований на 8 січня 2025 року. Перші 380 покупців отримають подарунки

Xiaomi офіційно підтвердила дебют нової серії смартфонів Poco M8, до якої увійдуть базова версія та модель Poco M8 Pro. Презентацію заплановано на 8 січня. Старт продажів смартфонів Poco M8 заплановано на 8.12.2025 з 11:00 за Києвом.

Нову лінійку позиціонують у середньому сегменті, наголошуючи на продуктивності, автономності та сучасному зовнішньому вигляді.

Купити Poco M8 можна буде у двох версіях на Аліекспрес:

Poco M8 Pro 5G: https://s.click.aliexpress.com/e/_c32Ut0bp

Poco M8 5G: https://s.click.aliexpress.com/e/_c3wYFU9d

При цьому перші 380 покупців, що оформили замовлення, отримають гарантовані подарунки серед яких:

2 смартфони Poco M8 Pro 5G

3 смартфони Poco M8 5G

225 навушників Redmi Buds 6 Active

150 смарт-годин Poco Watch

З опублікованих матеріалів випливає, що Poco M8 отримає стилістику з триколірною задньою панеллю, закругленим екраном і великим квадратним блоком основних камер. Товщина корпусу становитиме приблизно 7,4 мм, що виглядає досить компактно для цього класу пристроїв. Таким чином, Xiaomi намагається підкреслити не лише технічні характеристики серії, а й її візуальну привабливість.

Чим відрізняються Poco M8 та Poco M8 Pro

Базова версія Poco M8 5G буде орієнтована на доступніший сегмент і отримає процесор Snapdragon 6 Gen 3. За наявними відомостями стартова конфігурація буде включати 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, чого має вистачити для повсякденного використання, мультимедіа та популярних додатків.

Акумулятор у стандартній моделі буде дещо меншим за ємність – близько 5520 мА·год, а потужність швидкої зарядки обмежиться 45 Вт. На відміну від Pro-версії, захист за стандартом IP68, ймовірно, тут не передбачено. У той же час зовнішній вигляд обох моделей майже не відрізнятиметься, що дозволить базовому Poco M8 виглядати візуально дорожче, ніж очікувати від його позиціонування.

Можливі характеристики Poco M8

За попередніми даними, старша модель Poco M8 Pro буде близька за концепцією Redmi Note 15 Pro Plus, хоча і з певними спрощеннями. Смартфон отримає процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, який працюватиме з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом 256 або 512 ГБ. Така конфігурація спрямована на стабільну роботу системи, ігри та активну багатозадачність.

Однією з ключових особливостей Poco M8 Pro стане акумулятор ємністю 6500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю до 100 Вт через порт USB-C. Смартфон оснастять 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Основна камера, за наявною інформацією, матиме роздільну здатність 50 Мп, доповнену 8-мегапіксельним ультраширококутним модулем, а передня камера отримає сенсор на 32 Мп. Також очікується захист корпусу від води та пилу за стандартом IP68.