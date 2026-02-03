Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию

В Украине впервые зафиксирован случай управления российским беспилотником БМ-35 через спутниковый интернет Starlink. Ранее использование этой системы связи также выявляли на российских БПЛА типа «Молния», однако появление такого канала управления на других платформах свидетельствует о дальнейшем развитии российских ударных дронов.

Дополнительная авторизация терминалов Starlink

В ответ на новую угрозу в Украине вводится дополнительная авторизация терминалов спутниковой системы Starlink. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, верификация станет частью мер по противодействию несанкционированному использованию Starlink на российских ударных беспилотниках.

В ближайшие дни для украинских пользователей опубликуют подробные инструкции по регистрации терминалов. После завершения этого процесса неверифицированные устройства будут постепенно отключаться от сети.

Совместные действия Украины и SpaceX

Михаил Федоров отметил, что Украина совместно с командой Starlink уже предприняла первые шаги, давшие быстрый результат в борьбе с российскими дронами. Следующим этапом станет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины исключительно авторизованным терминалам спутникового Интернета.

Министр также подчеркнул, что благодаря первым мерам, которые SpaceX ввела против несанкционированного использования терминалов российской стороной, ни один украинец не погиб от ударов беспилотников, которые использовали Starlink в качестве канала связи.

Позиция SpaceX и Илона Маска

Накануне основатель и владелец SpaceX Илон Маск публично заявил, что компания приняла меры для противодействия несанкционированному использованию Starlink россиянами. Это произошло после обращения Министерства обороны Украины к SpaceX, привлекшего внимание к проблеме применения спутникового интернета на российских беспилотниках.

Внедрение обязательной авторизации терминалов должно стать очередным шагом в снижении рисков использования гражданских технологий в военных целях на территории Украины.

Как авторизовать Starlink в Украине

Министерство обороны Украины опубликовало инструкцию для военнослужащих по верификации терминалов спутниковой системы Starlink, используемых на территории Украины. Для прохождения проверки военные должны выполнить три шага: проверить KIT-номер или UTID терминала, зарегистрировать устройство в приложении «Армия+» (эта опция Минобороны должна активироваться позже), а также передать данные начальникам связи или уполномоченным лицам для внесения информации в систему DELTA.

В Министерстве отметили, что эти меры направлены на лишение врага доступа к скоростной спутниковой связи на территории Украины.

Инструкции по верификации Starlink для гражданских, бизнеса и ФЛП

Министерство цифровой трансформации параллельно опубликовало отдельные инструкции для других категорий пользователей Starlink — физических лиц, ФЛП, бизнеса и государственных служащих.

Физические лица и ФЛП должны пройти верификацию своих терминалов через ЦНАП. Для этого необходимо найти KIT-номер (серийный номер комплекта), UTID или Dish ID, а также номер аккаунта пользователя при наличии. При обращении в ЦНАП нужно иметь паспорт или ID-карту лица, на которое зарегистрирован терминал. Процедура верификации бесплатна и проводится администратором ЦНАПа.

Для юридических лиц верификация Старлинка процедура проходит полностью в цифровом формате через портал «Дія». Нужно указать KIT-номер терминала, UTID или Dish ID и номер аккаунта пользователя на портале Starlink. Далее юридическое лицо подает заявление через «Дія» с использованием КЭП, выбирает услугу «Сообщение об использовании терминалов Starlink» и вручную вносит необходимые данные. После этого заявление автоматически передается Министерству цифровой трансформации.