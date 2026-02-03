Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию    

Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию03.02.26
В Украине впервые зафиксирован случай управления российским беспилотником БМ-35 через спутниковый интернет Starlink. Ранее использование этой системы связи также выявляли на российских БПЛА типа «Молния», однако появление такого канала управления на других платформах свидетельствует о дальнейшем развитии российских ударных дронов.
Дополнительная авторизация терминалов Starlink
В ответ на новую угрозу в Украине вводится дополнительная авторизация терминалов спутниковой системы Starlink. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, верификация станет частью мер по противодействию несанкционированному использованию Starlink на российских ударных беспилотниках.
В ближайшие дни для украинских пользователей опубликуют подробные инструкции по регистрации терминалов. После завершения этого процесса неверифицированные устройства будут постепенно отключаться от сети.
Совместные действия Украины и SpaceX
Михаил Федоров отметил, что Украина совместно с командой Starlink уже предприняла первые шаги, давшие быстрый результат в борьбе с российскими дронами. Следующим этапом станет внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины исключительно авторизованным терминалам спутникового Интернета.
Министр также подчеркнул, что благодаря первым мерам, которые SpaceX ввела против несанкционированного использования терминалов российской стороной, ни один украинец не погиб от ударов беспилотников, которые использовали Starlink в качестве канала связи.
Позиция SpaceX и Илона Маска
Накануне основатель и владелец SpaceX Илон Маск публично заявил, что компания приняла меры для противодействия несанкционированному использованию Starlink россиянами. Это произошло после обращения Министерства обороны Украины к SpaceX, привлекшего внимание к проблеме применения спутникового интернета на российских беспилотниках.
Внедрение обязательной авторизации терминалов должно стать очередным шагом в снижении рисков использования гражданских технологий в военных целях на территории Украины.
Как авторизовать Starlink в Украине
Министерство обороны Украины опубликовало инструкцию для военнослужащих по верификации терминалов спутниковой системы Starlink, используемых на территории Украины. Для прохождения проверки военные должны выполнить три шага: проверить KIT-номер или UTID терминала, зарегистрировать устройство в приложении «Армия+» (эта опция Минобороны должна активироваться позже), а также передать данные начальникам связи или уполномоченным лицам для внесения информации в систему DELTA.
В Министерстве отметили, что эти меры направлены на лишение врага доступа к скоростной спутниковой связи на территории Украины.
Инструкции по верификации Starlink для гражданских, бизнеса и ФЛП
Министерство цифровой трансформации параллельно опубликовало отдельные инструкции для других категорий пользователей Starlink — физических лиц, ФЛП, бизнеса и государственных служащих.
Физические лица и ФЛП должны пройти верификацию своих терминалов через ЦНАП. Для этого необходимо найти KIT-номер (серийный номер комплекта), UTID или Dish ID, а также номер аккаунта пользователя при наличии. При обращении в ЦНАП нужно иметь паспорт или ID-карту лица, на которое зарегистрирован терминал. Процедура верификации бесплатна и проводится администратором ЦНАПа.
Для юридических лиц верификация Старлинка процедура проходит полностью в цифровом формате через портал «Дія». Нужно указать KIT-номер терминала, UTID или Dish ID и номер аккаунта пользователя на портале Starlink. Далее юридическое лицо подает заявление через «Дія» с использованием КЭП, выбирает услугу «Сообщение об использовании терминалов Starlink» и вручную вносит необходимые данные. После этого заявление автоматически передается Министерству цифровой трансформации.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию SpaceX война Илон Маск события в Украине
В ответ на новую угрозу в Украине вводится дополнительная авторизация терминалов спутниковой системы Starlink
Смартфон Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и 6000 мАч стоит $140 Samsung смартфон
Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A07 5G – новую модель доступной A-серии, в которой производитель делает ставку на большую батарею
Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua
Doom запустили на беспроводных наушниках
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине
Razer позволит настраивать устройства через браузер
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше
Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч
Leica Camera могут купить за €1 миллиард