Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні

В Україні вперше зафіксовано випадок керування російським безпілотником БМ-35 через супутниковий інтернет Starlink. Раніше використання цієї системи зв’язку також виявляли на російських БПЛА типу «Блискавка», проте поява такого каналу управління на інших платформах свідчить про подальший розвиток російських ударних дронів.

Додаткова авторизація терміналів Starlink

У відповідь на нову загрозу в Україні запроваджується додаткова авторизація терміналів супутникової системи Starlink. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, верифікація стане частиною заходів щодо протидії несанкціонованому використанню Starlink на російських ударних безпілотниках.

Найближчими днями для українських користувачів опублікують докладні інструкції щодо реєстрації терміналів. Після завершення цього процесу неверифіковані пристрої поступово відключатимуться від мережі.

Спільні дії України та SpaceX

Михайло Федоров зазначив, що Україна спільно з командою Starlink вже зробила перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами. Наступним етапом стане впровадження системи, яка дозволить працювати на території України виключно авторизованим терміналам супутникового Інтернету.

Міністр також наголосив, що завдяки першим заходам, які SpaceX запровадила проти несанкціонованого використання терміналів російською стороною, жоден українець не загинув від ударів безпілотників, які використовували Starlink як канал зв’язку.

Позиція SpaceX та Ілона Маска

Напередодні засновник та власник SpaceX Ілон Маск публічно заявив, що компанія вжила заходів для протидії несанкціонованому використанню Starlink росіянами. Це сталося після звернення Міністерства оборони України до SpaceX, яке привернуло увагу до проблеми застосування супутникового інтернету на російських безпілотниках.

Впровадження обов’язкової авторизації терміналів має стати черговим кроком у зниженні ризиків використання цивільних технологій у військових цілях на території України.

Як авторизувати Starlink в Україні

Міністерство оборони України опублікувало інструкцію для військовослужбовців щодо верифікації терміналів супутникової системи Starlink, які використовуються на території України. Для проходження перевірки військові повинні виконати три кроки: перевірити KIT-номер або UTID термінала, зареєструвати пристрій у додатку «Армія+» (ця опція Міноборони повинна активуватися пізніше), а також передати дані начальникам зв’язку або уповноваженим особам для внесення інформації до системи DELTA.

У Міністерстві наголосили, що ці заходи спрямовані на позбавлення ворога доступу до швидкісного супутникового зв’язку на території України.

Інструкції з верифікації Starlink для цивільних, бізнесу та ФОП

Міністерство цифрової трансформації паралельно опублікувало окремі інструкції для інших категорій користувачів Starlink – фізичних осіб, ФОП, бізнесу та державних службовців.

Фізичні особи та ФОП повинні пройти верифікацію своїх терміналів через ЦНАП. Для цього необхідно знайти KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID або Dish ID, а також номер облікового запису користувача за наявності. При зверненні до ЦНАПу потрібно мати паспорт або ID-картку особи, на яку зареєстрований термінал. Процедура верифікації безкоштовна та проводиться адміністратором ЦНАПу.

Для юридичних осіб верифікація Старлінка процедура проходить повністю у цифровому форматі через портал «Дія». Потрібно вказати KIT-номер терміналу, UTID або Dish ID та номер облікового запису користувача на порталі Starlink. Далі юридична особа подає заяву через “Дія” з використанням КЕП, вибирає послугу “Повідомлення про використання терміналів Starlink” та вручну вносить необхідні дані. Після цього заява автоматично передається до Міністерства цифрової трансформації.