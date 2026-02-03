Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні    

Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні03.02.26
В Україні вперше зафіксовано випадок керування російським безпілотником БМ-35 через супутниковий інтернет Starlink. Раніше використання цієї системи зв’язку також виявляли на російських БПЛА типу «Блискавка», проте поява такого каналу управління на інших платформах свідчить про подальший розвиток російських ударних дронів.
Додаткова авторизація терміналів Starlink
У відповідь на нову загрозу в Україні запроваджується додаткова авторизація терміналів супутникової системи Starlink. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, верифікація стане частиною заходів щодо протидії несанкціонованому використанню Starlink на російських ударних безпілотниках.
Найближчими днями для українських користувачів опублікують докладні інструкції щодо реєстрації терміналів. Після завершення цього процесу неверифіковані пристрої поступово відключатимуться від мережі.
Спільні дії України та SpaceX
Михайло Федоров зазначив, що Україна спільно з командою Starlink вже зробила перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами. Наступним етапом стане впровадження системи, яка дозволить працювати на території України виключно авторизованим терміналам супутникового Інтернету.
Міністр також наголосив, що завдяки першим заходам, які SpaceX запровадила проти несанкціонованого використання терміналів російською стороною, жоден українець не загинув від ударів безпілотників, які використовували Starlink як канал зв’язку.
Позиція SpaceX та Ілона Маска
Напередодні засновник та власник SpaceX Ілон Маск публічно заявив, що компанія вжила заходів для протидії несанкціонованому використанню Starlink росіянами. Це сталося після звернення Міністерства оборони України до SpaceX, яке привернуло увагу до проблеми застосування супутникового інтернету на російських безпілотниках.
Впровадження обов’язкової авторизації терміналів має стати черговим кроком у зниженні ризиків використання цивільних технологій у військових цілях на території України.
Як авторизувати Starlink в Україні
Міністерство оборони України опублікувало інструкцію для військовослужбовців щодо верифікації терміналів супутникової системи Starlink, які використовуються на території України. Для проходження перевірки військові повинні виконати три кроки: перевірити KIT-номер або UTID термінала, зареєструвати пристрій у додатку «Армія+» (ця опція Міноборони повинна активуватися пізніше), а також передати дані начальникам зв’язку або уповноваженим особам для внесення інформації до системи DELTA.
У Міністерстві наголосили, що ці заходи спрямовані на позбавлення ворога доступу до швидкісного супутникового зв’язку на території України.
Інструкції з верифікації Starlink для цивільних, бізнесу та ФОП
Міністерство цифрової трансформації паралельно опублікувало окремі інструкції для інших категорій користувачів Starlink – фізичних осіб, ФОП, бізнесу та державних службовців.
Фізичні особи та ФОП повинні пройти верифікацію своїх терміналів через ЦНАП. Для цього необхідно знайти KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID або Dish ID, а також номер облікового запису користувача за наявності. При зверненні до ЦНАПу потрібно мати паспорт або ID-картку особи, на яку зареєстрований термінал. Процедура верифікації безкоштовна та проводиться адміністратором ЦНАПу.
Для юридичних осіб верифікація Старлінка процедура проходить повністю у цифровому форматі через портал «Дія». Потрібно вказати KIT-номер терміналу, UTID або Dish ID та номер облікового запису користувача на порталі Starlink. Далі юридична особа подає заяву через “Дія” з використанням КЕП, вибирає послугу “Повідомлення про використання терміналів Starlink” та вручну вносить необхідні дані. Після цього заява автоматично передається до Міністерства цифрової трансформації.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні SpaceX війна Ілон Маск події в Україні
У відповідь на нову загрозу в Україні запроваджується додаткова авторизація терміналів супутникової системи Starlink
Смартфон Samsung Galaxy A07 5G з екраном 120 Гц і 6000 мАч коштує $140 Samsung смартфон
Samsung офіційно анонсувала смартфон Galaxy A07 5G – нову модель доступної A-серії, в якій виробник робить ставку на велику батарею
Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні
Microsoft Maia 200 – ШІ-чіп з 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт та 10 PFLOPS
Київстар планує купити сервіс Tabletki.ua
Doom запустили на бездротових навушниках
Samsung розробила технологію приховування контенту на екрані
NexPhone працює відразу на Андроїд, Linux та Windows 11
Топ 20 найпопулярніших сайтів в Україні
Razer дозволить налаштовувати пристрої через браузер
Nissan Ariya EV отримала сонячні батареї на даху
Vivo X200T отримав Mediatek Dimensity 9400+, яскравий AMOLED екран та акумулятор 6200 мА·год
Leica Camera може бути продана за €1 мільярд