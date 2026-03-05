Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники    

Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники05.03.26
Компания SpaceX готовит к запуску спутники нового поколения Starlink Mobile V2. Они предназначены для прямого подключения обычных смартфонов к спутниковой сети без использования наземных базовых станций.
В списке операторов-партнёров сервиса указан украинский Киевстар.
В отличие от текущего поколения Direct-to-Cell, которое в основном поддерживает обмен сообщениями и базовую передачу данных, V2 рассчитаны на расширенный функционал. Ожидается поддержка голосовых вызовов, видеозвонков, стриминга, работы мобильных приложений и высокоскоростного доступа в интернет.
Спутник как базовая станция в космосе
Система будет работать с обычными LTE-смартфонами без дополнительного оборудования. Спутники фактически выполняют роль «сотовой вышки в космосе» и интегрируются в инфраструктуру операторов по модели, близкой к роумингу. Это позволит обеспечивать связь в зонах без наземного покрытия.
По данным SpaceX, V2 оснащаются новыми фазированными антенными решётками и специализированными чипами. Это позволяет формировать тысячи лучей связи одновременно и увеличивает пропускную способность примерно в 20 раз по сравнению с первым поколением.
Компания заявляет, что в большинстве сценариев сервис обеспечит уровень покрытия, близкий к наземным сетям 5G. Пользователи смогут автоматически переключаться между спутниковой и традиционной мобильной связью без разрыва соединения.
Запуски на Falcon 9 и Starship
Спутники с поддержкой Starlink Mobile ранее выводились на орбиту ракетами Falcon 9. Новое поколение планируется запускать с помощью Starship. После выхода на орбиту аппараты будут соединяться между собой лазерными каналами для формирования глобального покрытия.
Starlink Mobile позиционируется как дополнение к существующим мобильным сетям. Сервис рассчитан на использование в удалённых регионах, при чрезвычайных ситуациях или повреждении инфраструктуры. Также технология может применяться экстренными службами.
В партнёрскую сеть входят операторы из Северной Америки, Европы, Азии и Океании, включая T-Mobile, Rogers, KDDI, Telstra и Optus. В компании отмечают, что список партнёров будет расширяться.
