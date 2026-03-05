   

Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники

05.03.26

SpaceX Starlink V3

 

Компания SpaceX готовит к запуску спутники нового поколения Starlink Mobile V2. Они предназначены для прямого подключения обычных смартфонов к спутниковой сети без использования наземных базовых станций.

 

В списке операторов-партнёров сервиса указан украинский Киевстар.

 

В отличие от текущего поколения Direct-to-Cell, которое в основном поддерживает обмен сообщениями и базовую передачу данных, V2 рассчитаны на расширенный функционал. Ожидается поддержка голосовых вызовов, видеозвонков, стриминга, работы мобильных приложений и высокоскоростного доступа в интернет.

 

Спутник как базовая станция в космосе

 

Система будет работать с обычными LTE-смартфонами без дополнительного оборудования. Спутники фактически выполняют роль «сотовой вышки в космосе» и интегрируются в инфраструктуру операторов по модели, близкой к роумингу. Это позволит обеспечивать связь в зонах без наземного покрытия.

 

По данным SpaceX, V2 оснащаются новыми фазированными антенными решётками и специализированными чипами. Это позволяет формировать тысячи лучей связи одновременно и увеличивает пропускную способность примерно в 20 раз по сравнению с первым поколением.

 

Компания заявляет, что в большинстве сценариев сервис обеспечит уровень покрытия, близкий к наземным сетям 5G. Пользователи смогут автоматически переключаться между спутниковой и традиционной мобильной связью без разрыва соединения.

 

Запуски на Falcon 9 и Starship

 

Спутники с поддержкой Starlink Mobile ранее выводились на орбиту ракетами Falcon 9. Новое поколение планируется запускать с помощью Starship. После выхода на орбиту аппараты будут соединяться между собой лазерными каналами для формирования глобального покрытия.

 

Starlink Mobile позиционируется как дополнение к существующим мобильным сетям. Сервис рассчитан на использование в удалённых регионах, при чрезвычайных ситуациях или повреждении инфраструктуры. Также технология может применяться экстренными службами.

 

В партнёрскую сеть входят операторы из Северной Америки, Европы, Азии и Океании, включая T-Mobile, Rogers, KDDI, Telstra и Optus. В компании отмечают, что список партнёров будет расширяться.


