Starlink Mobile V2 – прямий 5G зі смартфонів через супутники    

Starlink Mobile V2 – прямий 5G зі смартфонів через супутники05.03.26
Компанія SpaceX готує до запуску супутники нового покоління Starlink Mobile V2. Вони призначені для прямого підключення звичайних смартфонів до супутникової мережі без використання базових наземних станцій.
У списку операторів-партнерів сервісу вказано українську Київстар.
На відміну від поточного покоління Direct-to-Cell, яке переважно підтримує обмін повідомленнями та базову передачу даних, V2 розраховані на розширений функціонал. Очікується підтримка голосових дзвінків, відеодзвінків, стрімінгу, роботи мобільних додатків та високошвидкісного доступу до Інтернету.
Супутник як базова станція в космосі
Система працюватиме із звичайними LTE-смартфонами без додаткового обладнання. Супутники фактично виконують роль «стільникової вежі в космосі» та інтегруються в інфраструктуру операторів за моделлю, близькою до роумінгу. Це дозволить забезпечувати зв’язок у зонах без наземного покриття.
За даними SpaceX, V2 оснащуються новими фазованими антеними гратами та спеціалізованими чіпами. Це дозволяє формувати тисячі променів зв’язку одночасно і збільшує пропускну здатність приблизно 20 разів у порівнянні з першим поколінням.
Компанія заявляє, що у більшості сценаріїв сервіс забезпечить рівень покриття, близький до наземних мереж 5G. Користувачі зможуть автоматично перемикатися між супутниковим та традиційним мобільним зв’язком без розриву з’єднання.
Запуски на Falcon 9 та Starship
Супутники з підтримкою Starlink Mobile раніше виводилися на орбіту ракетами Falcon 9. Нове покоління планується запускати за допомогою Starship. Після виходу орбіту апарати з’єднуватимуться між собою лазерними каналами на формування глобального покриття.
Starlink Mobile позиціонується як доповнення до існуючих мобільних мереж. Сервіс розрахований на використання у віддалених регіонах, за надзвичайних ситуацій чи пошкодження інфраструктури. Також технологія може застосовуватися екстреними службами.
У партнерську мережу входять оператори з Північної Америки, Європи, Азії та Океанії, включаючи T-Mobile, entity-underline inline cursor-pointer align-baseline”>Rogers, Telstra та Optus. У компанії зазначають, що список партнерів розширюватиметься.
