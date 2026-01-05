Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года   

Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года05.01.26
LG Electronics объявила о подготовке к выпуску обновлённой линейки ноутбуков LG gram 2026, официальный показ которой состоится на выставке CES 2026. Новое поколение устройств делает акцент на снижении веса, расширении возможностей искусственного интеллекта и повышенной мобильности, а ключевым конструктивным изменением стал корпус из нового фирменного материала Aerominum.
Что нового в ноутбуках LG gram 2026 года
Главным отличием серии LG gram 2026 стало применение магниево-алюминиевого сплава Aerominum, разработанного инженерами LG. По заявлению компании, этот материал позволяет существенно уменьшить массу ноутбуков без потери жёсткости, повышает устойчивость корпуса к механическим воздействиям и появлению царапин. Производитель подчёркивает, что Aerominum соответствует военным стандартам надёжности и рассчитан на интенсивную эксплуатацию в мобильных сценариях.
Новые модели LG gram относятся к категории Copilot+ PC и используют комбинированный подход к работе с искусственным интеллектом. В устройствах задействована локальная языковая модель EXAONE 3.5 sLLM, которая выполняется непосредственно на ноутбуке, а также облачные функции Microsoft Copilot+. Наличие встроенного нейронного процессора позволяет обрабатывать ИИ-задачи без подключения к интернету. Параллельно компания доработала приложение LG gram Link, расширив возможности синхронизации ноутбуков с устройствами на Android, iOS и платформе webOS.
Характеристики LG gram 2026 года
Часть характеристик LG уже раскрыла для моделей серии LG gram Pro AI с диагоналями 17 и 16 дюймов. Версия с 17-дюймовым экраном ориентирована прежде всего на рынок Северной Америки и, по утверждению производителя, является самым лёгким ноутбуком в своём классе при наличии дискретной графики NVIDIA GeForce RTX. Устройство оснащается видеокартой GeForce RTX 5050 с 8 ГБ памяти GDDR7 и IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей.
Модель LG gram Pro AI с экраном 16 дюймов получила иной акцент. Она выделяется особенно тонким и лёгким корпусом при аккумуляторе ёмкостью 77 Вт·ч. Этот вариант оснащается OLED-панелью с разрешением 2880 × 1800 пикселей и будет предлагаться в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra либо AMD Ryzen AI серии 400. Ноутбук поддерживает быструю зарядку и также прошёл сертификацию по военным стандартам надёжности.
Помимо аппаратных изменений, серия LG gram 2026 получит ряд дополнительных функций. Среди них заявлены возможности удалённой блокировки и стирания данных через экосистему LG ThinQ, более глубокая интеграция с другими устройствами LG и повышенная устойчивость к нагрузкам при повседневном использовании. Полный перечень характеристик и конфигураций компания пообещала раскрыть уже во время презентации на CES 2026.
LG Electronics объявила о подготовке к выпуску обновлённой линейки ноутбуков LG gram 2026, официальный показ которой состоится на выставке CES 2026
Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года
