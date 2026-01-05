Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року

LG Electronics оголосила про підготовку до випуску оновленої лінійки ноутбуків LG gram 2026, офіційний показ якої відбудеться на виставці CES 2026. Нове покоління пристроїв наголошує на зниженні ваги, розширенні можливостей штучного інтелекту та підвищеної мобільності, а ключовою конструктивною зміною став корпус.

Що нового в ноутбуках LG gram 2026

Головною відмінністю серії LG gram 2026 стало застосування магнієво-алюмінієвого сплаву Aerominum, розробленого інженерами LG. За заявою компанії, цей матеріал дозволяє суттєво зменшити масу ноутбуків без втрати жорсткості, підвищує стійкість корпусу до механічних впливів та появи подряпин. Виробник наголошує, що Aerominum відповідає військовим стандартам надійності та розрахований на інтенсивну експлуатацію в мобільних сценаріях.

Нові моделі LG gram відносяться до категорії Copilot+ PC та використовують комбінований підхід до роботи зі штучним інтелектом. У пристроях задіяна локальна мовна модель EXAONE 3.5 sLLM, яка виконується безпосередньо на ноутбуці, а також функції Microsoft Copilot+. Наявність вбудованого нейронного процесора дозволяє обробляти ІІ-завдання без підключення до Інтернету. Паралельно компанія доопрацювала додаток LG gram Link, розширивши можливості синхронізації ноутбуків із пристроями на Android, iOS та платформі webOS.

Характеристики LG gram 2026

Частина характеристик LG вже розкрила для моделей серії LG gram Pro AI з діагоналями 17 та 16 дюймів. Версія з 17-дюймовим екраном орієнтована насамперед на ринок Північної Америки і, за твердженням виробника, є найлегшим ноутбуком у своєму класі за наявності дискретної графіки NVIDIA GeForce RTX. Пристрій оснащується відеокартою GeForce RTX 5050 з 8 ГБ пам’яті GDDR7 та IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів.

Модель LG gram Pro AI з екраном 16 дюймів отримала інший акцент. Вона відрізняється особливо тонким і легким корпусом при акумуляторі ємністю 77 Вт·год. Цей варіант оснащується OLED-панеллю з роздільною здатністю 2880 × 1800 пікселів і пропонуватиметься в конфігураціях з процесорами Intel Core Ultra або AMD Ryzen AI серії 400. Ноутбук підтримує швидку зарядку і пройшов сертифікацію за військовими стандартами надійності.

Крім апаратних змін, серія LG gram 2026 отримає низку додаткових функцій. Серед них заявлені можливості віддаленого блокування та стирання даних через екосистему LG ThinQ, глибша інтеграція з іншими пристроями LG та підвищена стійкість до навантажень під час повсякденного використання. Повний список параметрів і конфігурацій компанія пообіцяла розкрити вже під час презентації на CES 2026.