Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року   

Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року05.01.26
LG Electronics оголосила про підготовку до випуску оновленої лінійки ноутбуків LG gram 2026, офіційний показ якої відбудеться на виставці CES 2026. Нове покоління пристроїв наголошує на зниженні ваги, розширенні можливостей штучного інтелекту та підвищеної мобільності, а ключовою конструктивною зміною став корпус.
Що нового в ноутбуках LG gram 2026
Головною відмінністю серії LG gram 2026 стало застосування магнієво-алюмінієвого сплаву Aerominum, розробленого інженерами LG. За заявою компанії, цей матеріал дозволяє суттєво зменшити масу ноутбуків без втрати жорсткості, підвищує стійкість корпусу до механічних впливів та появи подряпин. Виробник наголошує, що Aerominum відповідає військовим стандартам надійності та розрахований на інтенсивну експлуатацію в мобільних сценаріях.
Нові моделі LG gram відносяться до категорії Copilot+ PC та використовують комбінований підхід до роботи зі штучним інтелектом. У пристроях задіяна локальна мовна модель EXAONE 3.5 sLLM, яка виконується безпосередньо на ноутбуці, а також функції Microsoft Copilot+. Наявність вбудованого нейронного процесора дозволяє обробляти ІІ-завдання без підключення до Інтернету. Паралельно компанія доопрацювала додаток LG gram Link, розширивши можливості синхронізації ноутбуків із пристроями на Android, iOS та платформі webOS.
Характеристики LG gram 2026
Частина характеристик LG вже розкрила для моделей серії LG gram Pro AI з діагоналями 17 та 16 дюймів. Версія з 17-дюймовим екраном орієнтована насамперед на ринок Північної Америки і, за твердженням виробника, є найлегшим ноутбуком у своєму класі за наявності дискретної графіки NVIDIA GeForce RTX. Пристрій оснащується відеокартою GeForce RTX 5050 з 8 ГБ пам’яті GDDR7 та IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів.
Модель LG gram Pro AI з екраном 16 дюймів отримала інший акцент. Вона відрізняється особливо тонким і легким корпусом при акумуляторі ємністю 77 Вт·год. Цей варіант оснащується OLED-панеллю з роздільною здатністю 2880 × 1800 пікселів і пропонуватиметься в конфігураціях з процесорами Intel Core Ultra або AMD Ryzen AI серії 400. Ноутбук підтримує швидку зарядку і пройшов сертифікацію за військовими стандартами надійності.
Крім апаратних змін, серія LG gram 2026 отримає низку додаткових функцій. Серед них заявлені можливості віддаленого блокування та стирання даних через екосистему LG ThinQ, глибша інтеграція з іншими пристроями LG та підвищена стійкість до навантажень під час повсякденного використання. Повний список параметрів і конфігурацій компанія пообіцяла розкрити вже під час презентації на CES 2026.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року CES LG ноутбук
LG Electronics оголосила про підготовку до випуску оновленої лінійки ноутбуків LG gram 2026, офіційний показ якої відбудеться на виставці CES 2026
10-річне дослідження: цифрові пристрої викликають тривожність через роки дослідження
Дослідники наголошують, що дія екранів у дитинстві може мати відкладені ефекти, які виявляються лише через роки.
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року
Пристрої ASUS стануть дорожчими
CD Projekt RED продала магазин GOG
LG представила перший у світі монітор 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом
Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів
Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду
Нова пошта відкрила перші відділення без операторів
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль
У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я
Xiaomi Buds 6 отримали ANC та працюють до 35 годин. Ціна – $99