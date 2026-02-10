Стали известно кто будет следующими ведущими The Grand Tour

The Grand Tour начинает новую главу после прощального выпуска в сентябре 2024 года, в котором шоу покинули Джереми Кларксон, Ричард Гаммонд и Джеймс Мэй. Стриминг Prime Video подтвердил, что шоу вернется в 2026 году с новым составом ведущих.

Новые ведущие The Grand Tour – Томас Холланд и Джеймс Энгельсман – авторы популярного YouTube-канала Throttle House, а также Фрэнсис Буржуа, получивший известность как «вирусный» энтузиаст железных дорог.

Анонс сопровождался видео в официальном Instagram The Grand Tour, где Кларксон в шутливой форме рассматривает «заявки» на роль ведущих. Он исключает резюме Джеймса Мэя как «скучное», после чего одобряет новую команду.

Холланда он называет «веселым парнем», Буржуа – «тем самым мужчиной о поездах из интернета», а Энгельсмана отмечает за то, что тот «однажды сделал обзор автомобиля, используя только сарказм». В финале Кларксон резюмирует: «Берем их. Выглядят неплохо».

Формат шоу в целом сохранится. Сезон будет состоять из шести эпизодов. По данным Variety, съемки пройдут в пустынях Анголы, Малайзии, а также Калифорнии.

Выбор новых ведущих отражает желание Amazon привлечь молодую аудиторию. Канал Throttle House насчитывает около 3,35 млн подписчиков на YouTube, тогда как Фрэнсис Буржуа имеет 2,6 млн подписчиков в Instagram и около 3,3 млн в TikTok.

Перезапуск станет седьмым сезоном The Grand Tour и выйдет на Prime Video в более чем 240 странах. Производством занимается студия Studio Lambert, известная по проектам The Traitors и Squid Game: The Challenge.