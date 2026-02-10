Стали відомо, хто буде наступними ведучими The Grand Tour

The Grand Tour розпочинає новий розділ після прощального випуску у вересні 2024 року, в якому шоу покинули Джеремі Кларксон, Річард Гаммонд та Джеймс Мей. Стрімінг Prime Video підтвердив, що шоу повернеться у 2026 році з новим складом ведучих.

Нові ведучі The Grand Tour – Томас Холланд та Джеймс Енгельсман – автори популярного YouTube-каналу Throttle House, а також Френсіс Буржуа, який здобув популярність як «вірусний» ентузіаст залізниць.

Анонс супроводжувався відео в офіційному Instagram The Grand Tour, де Кларксон у жартівливій формі розглядає «заявки» на роль ведучих. Він виключає резюме Джеймса Мея як «нудне», після чого схвалює нову команду.

Холланда він називає «веселим хлопцем», Буржуа – «тим самим чоловіком про поїзди з інтернету», а Енгельсмана зазначає за те, що той «одного разу зробив огляд автомобіля, використовуючи лише сарказм». У фіналі Кларксон резюмує: «Беремо їх. Виглядають непогано».

Формат шоу загалом збережеться. Сезон складатиметься із шести епізодів. За даними Variety, зйомки відбудуться у пустелях Анголи, Малайзії, а також Каліфорнії.

Вибір нових ведучих відбиває бажання Amazon залучити молоду аудиторію. Канал Throttle House налічує близько 3,35 млн передплатників на YouTube, тоді як Френсіс Буржуа має 2,6 млн передплатників у Instagram і близько 3,3 млн у TikTok.

Перезапуск стане сьомим сезоном The Grand Tour і вийде на Prime Video у більш ніж 240 країнах. Виробництвом займається студія Studio Lambert, відома за проектами The Traitors та Squid Game: The Challenge.