Стали відомо, хто буде наступними ведучими The Grand Tour
The Grand Tour розпочинає новий розділ після прощального випуску у вересні 2024 року, в якому шоу покинули Джеремі Кларксон, Річард Гаммонд та Джеймс Мей. Стрімінг Prime Video підтвердив, що шоу повернеться у 2026 році з новим складом ведучих.
Нові ведучі The Grand Tour – Томас Холланд та Джеймс Енгельсман – автори популярного YouTube-каналу Throttle House, а також Френсіс Буржуа, який здобув популярність як «вірусний» ентузіаст залізниць.
Холланда він називає «веселим хлопцем», Буржуа – «тим самим чоловіком про поїзди з інтернету», а Енгельсмана зазначає за те, що той «одного разу зробив огляд автомобіля, використовуючи лише сарказм». У фіналі Кларксон резюмує: «Беремо їх. Виглядають непогано».
Формат шоу загалом збережеться. Сезон складатиметься із шести епізодів. За даними Variety, зйомки відбудуться у пустелях Анголи, Малайзії, а також Каліфорнії.
Вибір нових ведучих відбиває бажання Amazon залучити молоду аудиторію. Канал Throttle House налічує близько 3,35 млн передплатників на YouTube, тоді як Френсіс Буржуа має 2,6 млн передплатників у Instagram і близько 3,3 млн у TikTok.
Перезапуск стане сьомим сезоном The Grand Tour і вийде на Prime Video у більш ніж 240 країнах. Виробництвом займається студія Studio Lambert, відома за проектами The Traitors та Squid Game: The Challenge.
Стали відомо, хто буде наступними ведучими The Grand Tour
Starlink Direct to Cell почне працювати в Євросоюзі – дзвінки через супутник прямо зі смартфона
Іспанський оператор MasOrange уклав угоду зі SpaceX та отримав дозвіл регулятора на використання виділеного спектру для тестування супутникового зв'язку, що працює безпосередньо зі смартфонами
