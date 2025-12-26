США запретили импорт всех иностранных дронов, включая DJI, из-за угрозы нацбезопасности   

США запретили импорт всех иностранных дронов, включая DJI, из-за угрозы нацбезопасности26.12.25
Федеральная комиссия по связи США приняла решение запретить ввоз в страну новых дронов зарубежного производства, если они не получили официальную рекомендацию от Министерства обороны США или Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает издание The Verge. Новые правила вступили в силу на этой неделе и стали очередным шагом американских властей по ограничению использования иностранных технологий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Почему запретили импорт дронов в США
Беспилотные летательные аппараты и их комплектующие были официально включены в так называемый Covered List FCC — перечень телекоммуникационного оборудования, признанного создающим неприемлемые риски для безопасности США и их граждан. Под действие ограничений попали дроны иностранного происхождения и связанные с ними компоненты, включая продукцию китайской компании DJI.
В FCC заявили, что получили заключение в сфере национальной безопасности, в котором указывается на потенциальные угрозы, связанные с использованием зарубежных беспилотников. В документе говорится, что такие устройства могут применяться для постоянного наблюдения, несанкционированного сбора данных или даже нанесения ущерба инфраструктуре на территории США. Отдельно отмечается риск удалённого вмешательства в работу дронов, включая получение доступа или их отключение через обновления программного обеспечения.
Реакция DJI
В компании DJI отреагировали на решение комиссии, заявив о разочаровании принятыми мерами. При этом представители производителя подчеркнули, что компания не была выделена отдельно, а уже используемые дроны остаются разрешёнными к эксплуатации. В DJI также сообщили о намерении продолжить работу на американском рынке.
Со своей стороны FCC уточнила, что владельцы дронов иностранного производства могут и дальше пользоваться уже приобретёнными устройствами. Кроме того, беспилотники и их компоненты могут быть исключены из Covered List в случае, если Министерство обороны или Министерство внутренней безопасности США признают их безопасными.
Глава FCC Брендан Карр отметил, что дроны способны повышать уровень общественной безопасности и способствовать технологическим инновациям, однако, по его словам, эти преимущества не должны противоречить интересам национальной безопасности страны.
