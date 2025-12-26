США заборонили імпорт усіх іноземних дронів, включаючи DJI, через загрозу нацбезпеці   

США заборонили імпорт усіх іноземних дронів, включаючи DJI, через загрозу нацбезпеці26.12.25
Федеральна комісія зв’язку США ухвалила рішення заборонити ввезення в країну нових дронів закордонного виробництва, якщо вони не отримали офіційної рекомендації від Міністерства оборони США або Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє видання The Verge. Нові правила набули чинності цього тижня і стали черговим кроком американської влади з обмеження використання іноземних технологій, які можуть становити загрозу національній безпеці.
Чому заборонили імпорт дронів у США
Безпілотні літальні апарати та їх комплектуючі були офіційно включені до так званого Covered List FCC — переліку телекомунікаційного обладнання, визнаного таким, що створює неприйнятні ризики для безпеки США та їхніх громадян. Під дію обмежень потрапили дрони іноземного походження та пов’язані з ними компоненти, включаючи продукцію китайської компанії DJI.
У FCC заявили, що отримали висновок у сфері національної безпеки, в якому вказується на потенційні загрози, пов’язані із використанням зарубіжних безпілотників. У документі йдеться про те, що такі пристрої можуть застосовуватися для постійного спостереження, несанкціонованого збору даних або навіть заподіяння шкоди інфраструктурі на території США. Окремо наголошується на ризикі віддаленого втручання в роботу дронів, включаючи отримання доступу або їх відключення через оновлення програмного забезпечення.
Реакція DJI
У компанії DJI відреагували на рішення комісії, заявивши про розчарування вжитими заходами. При цьому представники виробника підкреслили, що компанія не була виділена окремо, а дрони, що вже використовуються, залишаються дозволеними до експлуатації. DJI також повідомили про намір продовжити роботу на американському ринку.
Зі свого боку FCC уточнила, що власники дронів іноземного виробництва можуть і надалі користуватися вже придбаними пристроями. Крім того, безпілотники та їх компоненти можуть бути виключені з Covered List, якщо Міністерство оборони або Міністерство внутрішньої безпеки США визнають їх безпечними.
Глава FCC Брендан Карр зазначив, що дрони здатні підвищувати рівень громадської безпеки та сприяти технологічним інноваціям, проте, за його словами, ці переваги не повинні суперечити інтересам національної безпеки країни.
