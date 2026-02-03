   

Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году

03.02.26

Spotify iPhone iOS widget

 

Spotify сообщила, что по итогам 2025 года выплатила правообладателям более $11 млрд роялти – это на $1 млрд больше, чем годом ранее. По оценке компании такая сумма составляет около 30% всех доходов мировой индустрии звукозаписи.

 

В Spotify уточняют, что речь идет именно о выплатах владельцам прав, а не напрямую исполнителям. Денежные средства поступают лейблам, дистрибьюторам, издателям и другим правообладателям, а доля, которая в конце концов достается артистам, зависит от условий контрактов. В случае крупных лейблов исполнители обычно получают около 15% роялти, в то время как независимые лейблы нередко предлагают 50% и более.

 

По внутренним данным сервиса, примерно половина всех выплат в 2025 году пришлась на независимых артистов и лейблы. В эту категорию входят как DIY-исполнители, так и так называемые ghost artists – профили без публичной идентичности, под которыми публикуется преимущественно фоновый или ориентированный на плейлисты контент. Также сюда относят библиотечную музыку, созданную для использования в качестве фона в плейлистах, видео и других медиа, а не для классического релиза с отдельной фан-базой.

 

Spotify также заявила, что в 2025 году более 12 500 артистов заработали на платформе более $100 тыс. роялти. Для сравнения, в 2024 году таких было около 10 000. В компании подчеркивают, что это больше, чем количество артистов, представленных в розничных музыкальных магазинах в период пика продаж CD, однако независимого подтверждения этих оценок нет.

 

В то же время сервис напоминает, что роялти распределяются по ограниченному пулу доходов. Чем быстрее растет общее количество прослушиваний без соответствующего увеличения выручки, тем меньше становится выплата за одно воспроизведение. Spotify удерживает около 30% доходов платформы, а треки с менее 1000 прослушиваний вообще не приносят выплат.

 

Отдельно компания анонсировала грядущие изменения, направленные на борьбу с мошенничеством, фейковыми профилями и спам-контентом. В Spotify признают, что инструменты искусственного интеллекта все чаще используют для массовой загрузки низкокачественной музыки и планируют обновить систему верификации артистов. Также сервис обещает усилить роль кураторской работы в формировании рекомендаций.


