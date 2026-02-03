Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году    

Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году03.02.26
Spotify сообщила, что по итогам 2025 года выплатила правообладателям более $11 млрд роялти – это на $1 млрд больше, чем годом ранее. По оценке компании такая сумма составляет около 30% всех доходов мировой индустрии звукозаписи.
В Spotify уточняют, что речь идет именно о выплатах владельцам прав, а не напрямую исполнителям. Денежные средства поступают лейблам, дистрибьюторам, издателям и другим правообладателям, а доля, которая в конце концов достается артистам, зависит от условий контрактов. В случае крупных лейблов исполнители обычно получают около 15% роялти, в то время как независимые лейблы нередко предлагают 50% и более.
По внутренним данным сервиса, примерно половина всех выплат в 2025 году пришлась на независимых артистов и лейблы. В эту категорию входят как DIY-исполнители, так и так называемые ghost artists – профили без публичной идентичности, под которыми публикуется преимущественно фоновый или ориентированный на плейлисты контент. Также сюда относят библиотечную музыку, созданную для использования в качестве фона в плейлистах, видео и других медиа, а не для классического релиза с отдельной фан-базой.
Spotify также заявила, что в 2025 году более 12 500 артистов заработали на платформе более $100 тыс. роялти. Для сравнения, в 2024 году таких было около 10 000. В компании подчеркивают, что это больше, чем количество артистов, представленных в розничных музыкальных магазинах в период пика продаж CD, однако независимого подтверждения этих оценок нет.
В то же время сервис напоминает, что роялти распределяются по ограниченному пулу доходов. Чем быстрее растет общее количество прослушиваний без соответствующего увеличения выручки, тем меньше становится выплата за одно воспроизведение. Spotify удерживает около 30% доходов платформы, а треки с менее 1000 прослушиваний вообще не приносят выплат.
Отдельно компания анонсировала грядущие изменения, направленные на борьбу с мошенничеством, фейковыми профилями и спам-контентом. В Spotify признают, что инструменты искусственного интеллекта все чаще используют для массовой загрузки низкокачественной музыки и планируют обновить систему верификации артистов. Также сервис обещает усилить роль кураторской работы в формировании рекомендаций.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году Spotify бизнес музыка сервис
Spotify сообщила, что по итогам 2025 года выплатила правообладателям более $11 млрд роялти – это на $1 млрд больше, чем годом ранее
Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию SpaceX война Илон Маск события в Украине
В ответ на новую угрозу в Украине вводится дополнительная авторизация терминалов спутниковой системы Starlink
Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году
Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua
Doom запустили на беспроводных наушниках
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине
Razer позволит настраивать устройства через браузер
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше