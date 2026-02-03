Spotify виплатила музикантам $11 млрд роялті у 2025 році    

Spotify виплатила музикантам $11 млрд роялті у 2025 році03.02.26
Spotify повідомила, що за підсумками 2025 року виплатила правовласникам понад $11 млрд роялті – це на $1 млрд більше, ніж роком раніше. За оцінкою компанії, така сума становить близько 30% усіх доходів світової індустрії звукозапису.
У Spotify уточнюють, що йдеться саме про виплати власникам прав, а не безпосередньо до виконавців. Кошти надходять лейблам, дистриб’юторам, видавцям та іншим правовласникам, а частка, яка врешті-решт дістається артистам, залежить від умов контрактів. Що стосується великих лейблів виконавці зазвичай отримують близько 15% роялті, тоді як незалежні лейбли нерідко пропонують 50% і більше.
За внутрішніми даними сервісу, приблизно половина всіх виплат у 2025 році припала на незалежних артистів та лейбли. До цієї категорії входять як DIY-виконавці, так і так звані ghost artists – профілі без публічної ідентичності, під якими публікується переважно фоновий або орієнтований на плейлисти контент. Також сюди відносять бібліотечну музику, створену для використання як фон у плейлистах, відео та інших медіа, а не для класичного релізу з окремою фан-базою.
Spotify також заявила, що у 2025 році понад 12 500 артистів заробили на платформі понад $100 тис. роялті. Для порівняння, у 2024 році таких було близько 10 000. У компанії наголошують, що це більше, ніж кількість артистів, представлених у роздрібних музичних магазинах у період піку продажів CD, проте незалежного підтвердження цих оцінок немає.
У той же час сервіс нагадує, що роялті розподіляються на обмежений пул доходів. Чим швидше зростає загальна кількість прослуховувань без відповідного збільшення виручки, тим меншою стає виплата за одне відтворення. Spotify утримує близько 30% доходів платформи, а треки з менш ніж 1000 прослуховувань взагалі не приносять виплат.
Окремо компанія анонсувала майбутні зміни, спрямовані на боротьбу з шахрайством, фейковими профілями та спам-контентом. Spotify визнають, що інструменти штучного інтелекту все частіше використовують для масового завантаження низькоякісної музики і планують оновити систему верифікації артистів. Також сервіс обіцяє посилити роль кураторської роботи у формуванні рекомендацій.
