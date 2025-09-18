Spotify позволит бесплатно выбирать песни, без покупки подписки

Spotify убрал одно из ключевых ограничений для бесплатных аккаунтов: теперь пользователи могут искать и воспроизводить конкретные треки напрямую, а не только в режиме случайного воспроизведения. Обновление уже начало распространяться глобально.

Ранее бесплатные слушатели могли запускать лишь альбомы или плейлисты в режиме shuffle с ограничением в шесть пропусков в час. Теперь можно воспроизвести конкретную песню напрямую, но с некоторыми ограничениями: после запуска одного трека плеер переходит в случайный режим.

Spotify уточняет, что для бесплатных аккаунтов действует ежедневный лимит на прямое воспроизведение. После его превышения сохраняется стандартное правило — не более шести пропусков в час. Также между песнями будут вставляться рекламные блоки.

Компания отмечает, что обновление сделает сервис более удобным и стимулирует пользователей делиться треками в соцсетях. Ранее при открытии ссылки на песню без Premium-подписки прослушать её сразу было невозможно.

Кроме того, Spotify запустил долгожданную поддержку lossless-аудио для Premium-пользователей. В компании рассчитывают, что эти изменения укрепят позиции Spotify на рынке и снизят отток пользователей к конкурентам вроде YouTube Music и Apple Music.