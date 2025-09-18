Spotify дозволить безкоштовно вибирати пісні, без покупки передплати18.09.25
Spotify прибрав одне з ключових обмежень для безкоштовних облікових записів: тепер користувачі можуть шукати і відтворювати конкретні треки безпосередньо, а не тільки в режимі випадкового відтворення. Оновлення вже почало поширюватися глобально.
Раніше безкоштовні слухачі могли запускати лише альбоми або плейлисти в режимі shuffle з обмеженням у шість перепусток на годину. Тепер можна відтворити конкретну пісню безпосередньо, але з деякими обмеженнями: після запуску одного треку плеєр перетворюється на випадковий режим.
Spotify уточнює, що для безкоштовних облікових записів діє щоденний ліміт на пряме відтворення. Після його перевищення зберігається стандартне правило – не більше шести перепусток на годину. Також між піснями вставлятимуться рекламні блоки.
Компанія зазначає, що оновлення зробить сервіс зручнішим та стимулює користувачів ділитися треками у соцмережах. Раніше при відкритті посилання на пісню без Premium-підписки прослухати її одразу було неможливо.
Крім того, Spotify запустив довгоочікувану підтримку lossless-аудіо для Premium-користувачів. У компанії розраховують, що ці зміни зміцнять позиції Spotify на ринку та знизять відтік користувачів до конкурентів на кшталт YouTube Music та Apple Music.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Новий смартфон Oppo Reno14 добре виглядає на тлі конкурентів і при цьому дуже гарний за продуктивністю. Розкажемо, що ще у ньому цікавого
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Jaguar Land Rover екстрено зупинила виробництво через кібератаки автомобіль хакер
Виробництво Jaguar Land Rover (JLR) простоюватиме як мінімум до 24 вересня через масштабну хакерську атаку.
Spotify дозволить безкоштовно вибирати пісні, без покупки передплати Spotify
Spotify уточнює, що для безкоштовних облікових записів діє щоденний ліміт на пряме відтворення.
Jaguar Land Rover екстрено зупинила виробництво через кібератаки
Spotify дозволить безкоштовно вибирати пісні, без покупки передплати
Windows 10 знову наздоганяє Windows 11 за кількістю установок
Xiaomi 16 не буде. Компанія одразу представить Xiaomi 17 через конкуренцію з iPhone
Смартфони Samsung почали отримувати оновлення One UI 8
Google Chrome почав боротися з сайтами, які несанкціоновано обходять режим Інкогніто
Windows 11 дозволить перевіряти швидкість інтернету прямо у системі
Капіталізація Alphabet досягла $3 трлн.
Вірус-вимагач Hybrid Petya обходить UEFI Secure Boot у Windows
YouTube Music отримав новий дизайн інтерфейсу
Sony PlayStation Family – мобільний додаток для дитячого контролю
DDoS-атак у Європі поменшало на 73% цього року