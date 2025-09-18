Spotify дозволить безкоштовно вибирати пісні, без покупки передплати

Spotify прибрав одне з ключових обмежень для безкоштовних облікових записів: тепер користувачі можуть шукати і відтворювати конкретні треки безпосередньо, а не тільки в режимі випадкового відтворення. Оновлення вже почало поширюватися глобально.

Раніше безкоштовні слухачі могли запускати лише альбоми або плейлисти в режимі shuffle з обмеженням у шість перепусток на годину. Тепер можна відтворити конкретну пісню безпосередньо, але з деякими обмеженнями: після запуску одного треку плеєр перетворюється на випадковий режим.

Spotify уточнює, що для безкоштовних облікових записів діє щоденний ліміт на пряме відтворення. Після його перевищення зберігається стандартне правило – не більше шести перепусток на годину. Також між піснями вставлятимуться рекламні блоки.

Компанія зазначає, що оновлення зробить сервіс зручнішим та стимулює користувачів ділитися треками у соцмережах. Раніше при відкритті посилання на пісню без Premium-підписки прослухати її одразу було неможливо.

Крім того, Spotify запустив довгоочікувану підтримку lossless-аудіо для Premium-користувачів. У компанії розраховують, що ці зміни зміцнять позиції Spotify на ринку та знизять відтік користувачів до конкурентів на кшталт YouTube Music та Apple Music.